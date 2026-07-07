Jarmark U Babci Anny wraca do Nikiszowca. Ponad 180 wystawców i wyjątkowy klimat

Wakacje na Górnym Śląsku trudno wyobrazić sobie bez Jarmarku U Babci Anny. Tegoroczna edycja jednego z największych letnich wydarzeń regionalnych odbędzie się w niedzielę, 26 lipca, w godzinach od 10.00 do 20.00 w sercu zabytkowego Nikiszowca.

Jak co roku jarmark będzie towarzyszył odpustowi parafialnemu przy kościele św. Anny, zamieniając historyczny rynek i okoliczne uliczki w tętniące życiem miejsce pełne rękodzieła, lokalnych smaków i rodzinnych atrakcji.

Organizatorzy zapowiadają udział ponad 180 wystawców z regionu i całej Polski. Na odwiedzających czekać będą stoiska z ceramiką, biżuterią, obrazami, dekoracjami, ręcznie szytymi i dzierganymi ubraniami oraz domowymi przetworami i tradycyjnymi wyrobami spożywczymi.

Nie zabraknie także śląskich maszketów, odpustowych bud oraz bogatej strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano m.in. karuzelę łańcuszkową ustawioną na dziedzińcu, a przez cały dzień odbywać się będą występy artystyczne i koncerty. Organizatorzy zapowiadają również wakacyjną muzykę inspirowaną klimatem włoskiego „dolce vita”.

Aby ułatwić dojazd do Nikiszowca, uruchomione zostaną dwie bezpłatne linie autobusowe. Będą kursować z parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej, z Centrum Przesiadkowego Zawodzie oraz z dworca PKP w Katowicach. Obie linie zakończą trasę na przystanku Janów Zamkowa Skwer, tuż przy wejściu na teren odpustu.

Tak wyglądała zeszłoroczna edycja wydarzenia:

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Skąd wzięła się tradycja odpustu na Nikiszowcu?

Jarmark U Babci Anny nawiązuje do wieloletniej tradycji odpustu parafialnego przy kościele św. Anny. Jej korzenie sięgają początków XX wieku i są nierozerwalnie związane z historią górniczego Nikiszowca oraz kultem św. Anny – patronki szczególnie czczonej na Górnym Śląsku.

Parafia św. Anny została powołana w 1912 roku, a uroczystość patronalna obchodzona 26 lipca od początku była jednym z najważniejszych wydarzeń dla mieszkańców osiedla zbudowanego dla pracowników kopalni „Giesche”. Po uroczystych mszach przed kościołem ustawiano kramy z obwarzankami, odpustowymi zabawkami i słodyczami, a całe rodziny spotykały się, by wspólnie świętować.

Dziś Jarmark U Babci Anny jest współczesnym nawiązaniem do tej tradycji. Łączy religijny charakter odpustu z regionalnym świętem promującym śląskie rzemiosło, lokalną kuchnię i kulturę. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych przy wsparciu Miasta Katowice.