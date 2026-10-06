Nocny wypadek w Mysłowicach. BMW potrąciło rowerzystę. Mężczyzna zmarł

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-06 10:36

Tragiczny wypadek w Mysłowicach. W środku nocy samochód osobowy potrącił 28-letniego rowerzystę jadącego ulicą Obrzeżną Zachodnią. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Niestety, po kilku godzinach lekarze przekazali tragiczną wiadomość – życia rowerzysty nie udało się uratować.

Czarne BMW z rozbitą szybą na miejscu śmiertelnego wypadku w Mysłowicach. O szczegółach czytaj na Eska Śląskie.
Autor: Policja Mysłowice/ Materiały prasowe

Do tragicznego zdarzenia doszło 6 października około godz. 3.30 na ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn doszło tam do wypadku z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty.

Jak ustalili policjanci z mysłowickiej drogówki, 28-letni rowerzysta jechał w tym samym kierunku co kierujący BMW. W pewnym momencie doszło do potrącenia.

Rowerzysta zmarł w szpitalu

W wyniku wypadku 28-letni mieszkaniec Mysłowic doznał poważnych obrażeń. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Niestety, mimo udzielonej pomocy medycznej, po kilku godzinach zmarł.

Samochodem BMW kierował 24-letni mieszkaniec województwa małopolskiego.

– Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn doszło do wypadku drogowego z udziałem kierującego BMW 24-letniego mieszkańca województwa małopolskiego oraz 28-letniego rowerzysty z Mysłowic – przekazał asp. Łukasz Paździora, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Potrącenie rowerzysty w Mysłowicach
Galeria zdjęć 3

Na miejscu pracowały służby

Na miejsce wypadku skierowano policjantów, ratowników medycznych oraz strażaków. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg tragedii.

Policjanci ustalają, dlaczego doszło do potrącenia oraz jak dokładnie wyglądała sytuacja na drodze w momencie wypadku. Postępowanie ma pozwolić odpowiedzieć na pytania dotyczące okoliczności śmiertelnego zdarzenia.

Polecany artykuł:

Policja apeluje do kierowców i rowerzystów

Mysłowicka policja przypomina, że jesienią warunki na drogach mogą być szczególnie wymagające. Wczesnym rankiem i w nocy widoczność jest ograniczona, a mokra nawierzchnia może dodatkowo utrudniać bezpieczną jazdę.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, obserwować drogę i przewidywać zachowania innych uczestników ruchu. Szczególnej uwagi wymagają niechronieni uczestnicy ruchu, w tym rowerzyści.

Policja apeluje również do osób poruszających się na rowerach. Mimo jesiennej aury nadal można spotkać ich na drogach. Rowerzyści powinni pamiętać o kasku oraz elementach odblaskowych, które po zmroku zwiększają ich widoczność dla kierujących.

Tragiczny wypadek na Obrzeżnej Zachodniej pokazuje, jak niewiele potrzeba, by zdarzenie na drodze zakończyło się tragedią.

ROLKI

potrącenie
mysłowice
mysłowice wiadomości