Nocne poszukiwania ojca i 4-letniego syna. Policja przeczesywała miasto

Nocny alarm i błyskawiczna mobilizacja służb

Policjanci otrzymali zawiadomienie o zaginięciu w nocy z środy na czwartek, około 1:20. Według relacji bliskich, 31-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju opuścił mieszkanie w środę przed 17:00, zabierając 4-letniego chłopca. Brak kontaktu i milczący telefon wywołały zrozumiały niepokój rodziny, która ostatecznie wezwała pomoc.

Reakcja mundurowych była natychmiastowa. W akcję zaangażowano miejscowych funkcjonariuszy, a także policjantów z Oddziałów Prewencji i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Katowic. Swoje siły do poszukiwań dołączyła również Państwowa Straż Pożarna.

Przeczesywanie miasta i publikacja wizerunków

Działania skupiły się początkowo na centrum miasta, gdzie po raz ostatni widziano zaginionych. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzali przystanki komunikacji miejskiej, zieleńce, ogródki działkowe oraz zalesione tereny. Zgłaszane przez ludzi informacje na bieżąco analizowano.

Z uwagi na powagę sytuacji, za zgodą matki dziecka, policja zdecydowała się opublikować zdjęcia ojca i syna na swoich profilach w mediach społecznościowych. Komunikat natychmiast udostępniły liczne portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne. Do działań dołączyli też zaniepokojeni mieszkańcy.

Odnalezieni w Jarze przy Mazowieckiej

Wyczekiwany przełom nastąpił przed południem. Zaginiony 31-latek wraz z czteroletnim synem zostali odnalezieni przez policyjny patrol około godziny 11:00 w Jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja poinformowała, że obaj są cali i zdrowi, jednak funkcjonariusze nie zdradzają dodatkowych szczegółów na temat ich zniknięcia i samej interwencji.

Podziękowania dla mieszkańców i mediów

Jastrzębska komenda wyraziła wdzięczność wszystkim zaangażowanym w nocne działania. Policjanci podziękowali zarówno wspierającym ich służbom, jak i lokalnej społeczności oraz mediom. Podkreślono, że to właśnie nagłośnienie sprawy i liczne udostępnienia wizerunków znacząco przyczyniły się do pomyślnego odnalezienia ojca i dziecka.

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