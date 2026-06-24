Nie żyje znany profesor Uniwersytetu Śląskiego. Był związany z uczelnią przez blisko pół wieku

Nie żyje prof. Marian Mitręga. Przez blisko pół wieku związany był z Uniwersytetem Śląskim

Informację o śmierci prof. dr. hab. Mariana Mitręgi przekazał w środę, 24 czerwca Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odejście cenionego naukowca i wykładowcy poruszyło społeczność akademicką uczelni, z którą był związany przez niemal 47 lat.

W opublikowanym komunikacie pracownicy Instytutu podkreślili, że profesor był nie tylko wybitnym badaczem i autorytetem naukowym, ale również człowiekiem wyjątkowo życzliwym i otwartym na innych.

– Odejście Pana Profesora jest dla naszej społeczności ogromną stratą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako naukowy autorytet, ale też wspaniały i życzliwy człowiek – przekazali przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych.

Kim był prof. Marian Mitręga?

Prof. Marian Mitręga był absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Swoją zawodową drogę z Uniwersytetem Śląskim rozpoczął w 1975 roku. Cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk politycznych, a kolejne lata poświęcił działalności naukowej i dydaktycznej, koncentrując się przede wszystkim na problematyce polityki społecznej.

W 2002 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jego rozprawa habilitacyjna poświęcona była społecznym i regionalnym skutkom przemian zachodzących w górnictwie węglowym oraz procesom restrukturyzacyjnym na Górnym Śląsku.

Przez wiele lat prof. Marian Mitręga pełnił funkcję kierownika Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. W pamięci współpracowników i studentów zapisał się jako ceniony wykładowca, wymagający, ale jednocześnie życzliwy pedagog, chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Z Uniwersytetu Śląskiego odszedł na emeryturę w czerwcu 2022 roku. Wówczas współpracownicy podkreślali jego profesjonalizm, ogromne zaangażowanie w rozwój uczelni oraz charakterystyczne poczucie humoru, które przez lata towarzyszyło pracy i spotkaniom w akademickim gronie.

Poza działalnością na Uniwersytecie Śląskim profesor związany był również z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, gdzie pracował w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Bankowości i Finansów.