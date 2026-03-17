Nie żyje twórca Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego

Bielsko-Biała pogrążyła się w żałobie po śmierci jednego z najważniejszych przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i publicznego. Zmarł Marek Trombski, pierwszy rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej, dziś działającej jako Uniwersytet Bielsko-Bialski. Miał ogromny wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w regionie i przez lata współtworzył akademicką tożsamość miasta.

Informację o jego śmierci przekazał prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. Marka Trombskiego – pierwszego rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej, a obecnie Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, wybitnego naukowca, samorządowca i społecznika. Profesor Marek Trombski był współtwórcą środowiska akademickiego w naszym mieście i osobą, która wniosła ogromny wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Bielsku-Białej - czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent Bielska-Białej dodał, że prof. Trombski, jako pierwszy rektor uczelni odegrał ważną rolę w budowaniu jej pozycji i znaczenia.

Kim był prof. Marek Trombski?

Profesor Trombski urodził się w 1937 roku w Łodzi i swoją karierę naukową rozpoczął na Politechnice Łódzkiej. Specjalizował się w naukach technicznych, zajmując się m.in. analizą konstrukcji, naprężeń i dynamiką elementów maszyn. Był autorem i współautorem około stu publikacji naukowych.

Z czasem związał się z Bielskiem-Białą, gdzie odegrał kluczową rolę w rozwoju uczelni technicznej. W latach 2001–2008 pełnił funkcję pierwszego rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej, budując jej fundamenty i pozycję w regionie. Działał także w życiu publicznym – był m.in. wojewodą bielskim oraz radnym sejmiku województwa śląskiego.

Za swoją działalność naukową i społeczną został wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jego śmierć to ogromna strata dla środowiska akademickiego i całego regionu.

