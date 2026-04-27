Śmiertelny wypadek w powiecie będzińskim. Nie żyje rowerzysta

Spokojna przejażdżka rowerowa zakończyła się tragedią w Strzyżowicach w powiecie będzińskim. 78-letni mężczyzna stracił życie po tym, jak uderzył w przydrożny słup.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Belnej i Granicznej w niedzielę, 26 kwietnia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że rowerzysta w godzinach popołudniowych z nieznanych na tę chwilę powodów zjechał z jezdni i stracił panowanie nad rowerem, co doprowadziło do uderzenia.

Policjanci z Będzina wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło dzisiaj w Strzyżowicach. Na skrzyżowaniu ul. Belna z Graniczną 78-letni rowerzysta z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał z drogi i uderzył w słup. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, w tym przez policjantów, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała Śląska Policja.

Na miejscu szybko rozpoczęto działania ratunkowe. Pomocy poszkodowanemu udzielali świadkowie oraz wezwane służby, w tym policjanci. Niestety, mimo podjętych prób, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Będzina, którzy prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i przyczyn wypadku. Na obecnym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do utraty kontroli nad rowerem — pod uwagę brane są różne możliwości, w tym nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

To kolejny przypadek pokazujący, jak niebezpieczne mogą być nawet z pozoru spokojne przejazdy rowerowe. Okoliczności tej tragedii będą szczegółowo analizowane przez śledczych.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Rowerzyści powinni dostosowywać prędkość do warunków na drodze, dbać o widoczność i stan techniczny roweru, a także reagować na sygnały zmęczenia czy pogorszenia samopoczucia. Każda chwila nieuwagi może prowadzić do tragicznych konsekwencji -apeluje policja.