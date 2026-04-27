Dramatyczne zderzenie na ulicy Andersa w Pszowie

Do niebezpiecznego incydentu drogowego doszło w niedzielę, 26 kwietnia. Służby ratunkowe odebrały pilne wezwanie około godziny 15:20. Z pierwszych informacji wynikało, że na ulicy Andersa w Pszowie samochód osobowy zderzył się z motocyklem.

Rzecznik prasowy wodzisławskiej komendy straży pożarnej, st. kpt. Sebastian Bauer, przekazał szczegóły dotyczące poszkodowanych. Okazało się, że na rozbitym jednośladzie podróżowała kobieta wraz z mężczyzną. Ranna para trafiła pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego, po czym została przewieziona karetkami do okolicznego szpitala na pogłębioną diagnostykę. W wyniku zdarzenia pomocy medycznej udzielono trzem osobom.

Początkowo skala obrażeń i zagrożenia wydawała się na tyle duża, że podjęto decyzję o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie jednak ratownicy medyczni uznali transport drogowy za wystarczający i bezpieczny, w związku z czym podniebna maszyna została odwołana w trakcie lotu.

Biegły badał ślady zderzenia auta z motocyklem w Pszowie

Głównym zadaniem strażaków zabezpieczających miejsce wypadku było wsparcie załóg pogotowia w ratowaniu poszkodowanych i minimalizacja zagrożenia na jezdni. Równolegle policjanci zabezpieczyli wszelkie niezbędne ślady na drodze, aby precyzyjnie odtworzyć przebieg i przyczyny tej groźnej kraksy.

W toku śledztwa w działaniach uczestniczył powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków, którego ocena pozwoli na ustalenie dokładnych winnych incydentu. W akcji ratunkowej aktywnie pomagali również wezwani druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach. Funkcjonariusze policji wciąż prowadzą czynności mające na celu ostateczne zamknięcie akt tej sprawy.

Przy okazji tego incydentu mundurowi ponawiają stanowczy apel o wzmożoną ostrożność. Wraz ze wzrostem liczby jednośladów na jezdniach kierowcy aut muszą częściej spoglądać w lusterka i zachowywać większy dystans. Z kolei motocykliści powinni rygorystycznie dostosowywać prędkość do warunków na trasie, pamiętając, że na drodze każdy ułamek sekundy nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnej tragedii.