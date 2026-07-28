Lato to sezon na lody. Mieszkańcy Śląska mają swoich faworytów

W upalne dni lodziarnie przeżywają prawdziwe oblężenie. Klasyczna śmietanka, czekolada czy truskawka wciąż mają swoich wiernych fanów, ale coraz większą popularnością cieszą się również lody rzemieślnicze przygotowywane z naturalnych składników. W wielu lokalach regularnie pojawiają się sezonowe i autorskie kompozycje smaków, dzięki czemu każda wizyta może być okazją do kulinarnego odkrycia.

Choć wybór lodziarni w województwie śląskim jest ogromny, mieszkańcy doskonale wiedzą, gdzie warto wybrać się po najlepsze lody. Każdy ma swoje ulubione miejsce – jedni wybierają niewielkie rodzinne lodziarnie, inni wracają do kultowych punktów działających od lat. Niezależnie od preferencji jedno pozostaje niezmienne – w słoneczne dni kolejki przed najlepszymi lokalami nikogo już nie dziwią.

Przypominamy ubiegłoroczne zestawienie. Te lodziarnie zdobyły najwięcej rekomendacji

W ubiegłym roku zapytaliśmy naszych czytelników, które lodziarnie w województwie śląskim polecają najbardziej. Odpowiedzi napłynęły z różnych zakątków regionu – od dużych miast po mniejsze miejscowości. Dzięki temu powstało zestawienie pokazujące, że świetnych lodów można spróbować niemal w każdym zakątku Śląska.

Wśród najczęściej polecanych znalazły się zarówno niewielkie rodzinne pracownie, jak i znane od lat lodziarnie specjalizujące się w lodach rzemieślniczych. Czytelnicy zwracali uwagę przede wszystkim na jakość składników, bogactwo smaków, kremową konsystencję oraz sezonowe propozycje, które trudno znaleźć gdzie indziej.

W poprzednim zestawieniu znalazły się m.in.:

Lody Bajka w Gliwicach

Dziadek Mróz w Katowicach

Gelateria Veneta w Gliwicach

Gelto Studio w Siemianowicach Śląskich

Istne Lody Rzemieślnicze

Słodko Rajza w Katowicach

i wiele innych.

A jak w tym roku wygląda zestawienie? Sprawdźcie w galerii.