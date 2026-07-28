Lato to sezon na lody. Mieszkańcy Śląska mają swoich faworytów
W upalne dni lodziarnie przeżywają prawdziwe oblężenie. Klasyczna śmietanka, czekolada czy truskawka wciąż mają swoich wiernych fanów, ale coraz większą popularnością cieszą się również lody rzemieślnicze przygotowywane z naturalnych składników. W wielu lokalach regularnie pojawiają się sezonowe i autorskie kompozycje smaków, dzięki czemu każda wizyta może być okazją do kulinarnego odkrycia.
Choć wybór lodziarni w województwie śląskim jest ogromny, mieszkańcy doskonale wiedzą, gdzie warto wybrać się po najlepsze lody. Każdy ma swoje ulubione miejsce – jedni wybierają niewielkie rodzinne lodziarnie, inni wracają do kultowych punktów działających od lat. Niezależnie od preferencji jedno pozostaje niezmienne – w słoneczne dni kolejki przed najlepszymi lokalami nikogo już nie dziwią.
Przypominamy ubiegłoroczne zestawienie. Te lodziarnie zdobyły najwięcej rekomendacji
W ubiegłym roku zapytaliśmy naszych czytelników, które lodziarnie w województwie śląskim polecają najbardziej. Odpowiedzi napłynęły z różnych zakątków regionu – od dużych miast po mniejsze miejscowości. Dzięki temu powstało zestawienie pokazujące, że świetnych lodów można spróbować niemal w każdym zakątku Śląska.
Wśród najczęściej polecanych znalazły się zarówno niewielkie rodzinne pracownie, jak i znane od lat lodziarnie specjalizujące się w lodach rzemieślniczych. Czytelnicy zwracali uwagę przede wszystkim na jakość składników, bogactwo smaków, kremową konsystencję oraz sezonowe propozycje, które trudno znaleźć gdzie indziej.
W poprzednim zestawieniu znalazły się m.in.:
- Lody Bajka w Gliwicach
- Dziadek Mróz w Katowicach
- Gelateria Veneta w Gliwicach
- Gelto Studio w Siemianowicach Śląskich
- Istne Lody Rzemieślnicze
- Słodko Rajza w Katowicach
- i wiele innych.
A jak w tym roku wygląda zestawienie? Sprawdźcie w galerii.