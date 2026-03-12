Najlepsze burgery w Katowicach - TOP 10 katowickich burgerów

Najlepsze burgery Katowice - LISTA
Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiego i sycącego lunchu, miejsca na niezobowiązujące spotkanie ze znajomymi, czy po prostu masz ochotę na klasyczne, soczyste mięso w chrupiącej bułce, często pojawia się pytanie: gdzie znaleźć najlepsze burgery w Katowicach? To danie, które ewoluowało od prostego fast foodu do prawdziwej sztuki kulinarnej, zadowalając podniebienia miłośników różnorodnych smaków.
- smashMY
- Adres: Jana Kochanowskiego 3, 40-049 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "W końcu zaczynają się pojawiać porządne smashownie na Śląsku. Mało tego ale zaczynają być i zaczynają być sensowne ja Smashmy Pierwsza wizyta i nie ostatnia. Od dużego, sensownego i przestronnego lokalu aż po przepyszne jedzenie. Naprawdę mięsko jest super, Smash prawdziwy Smash! Bułeczka maślana, przypieczona jednocześnie chrupek ale i mięciutka. U mnie wjechał oklachoma i był naprawdę taki jakiego oczekiwałem czyli mocny smak smashu, męski, charakterny i bez owijania. Wjechał również narchos w którym był przepyszne połączenie guacamole z miodem + nachos polany cheddarem. Połączenie ekstrawaganckie ale nie przybijające całego charakteru mięska. Do tego kartofelki z sosem aioli też wjechały jak w masełko do wisienki na torcie wpadła lemoniadka „gazowana” z marakuja choć mi by bardziej przypadłby jakiś lany lagerek! Polecam 12/10 i nie będzie to moja ostatnia wizyta a jedna z kolejnym Polecajka w pełni!"
- MONKEY BURGER
- Adres: Warszawska 13, 40-008 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Uwielbiam sałatki w tym miejscu, szczególnie z serem halloumi gruszką i orzechami. Zawsze czekam na menu sezonowe czy pojawi się nowa sałatka. Jedno z ulubionych miejsc na wypady ze znajomymi w Katowicach. Pyszne burgery też w opcji wege."
- Strefa Burgera
- Adres: Obrońców Westerplatte 1, 40-336 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Niepozorny lokal, który totalnie zaskakuje! Z zewnątrz wygląda zwyczajnie, ale w środku dzieje się magia. Burgery przepyszne, soczyste, idealnie doprawione. Widać, że robią je z pasją. A Burger serowy to absolutne życie, intensywny ser w połączeniu z dobrze wysmażonym mięsem i świeżą bułką tworzy duet doskonały. Porcje solidne, składniki świeże. Zdecydowanie miejsce, do którego chce się wracać!"
- Grillownia
- Adres: al. Walentego Roździeńskiego 194, 40-315 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Taki pół na pół - fast food / burgerownia. Lokalizacja bezpośrednio przy trasie powoduje trochę postrzeganie miejscówki jak tzw. przydrożny bar. A tutaj właśnie można się miło zaskoczyć. Fajne burgery ciekawie skomponowane. czas oczekiwania w moim przypadku ok. 10 min. Lokal nie był jakoś przepełniony. Pewnie inna lokalizacja gdzieś bardziej w centrum dała by się bardziej rozwinąć właścicielom. Tak czy inaczej polecam podjechać na soczystego burgera."
- MONKEY BURGER JANKEGO
- Adres: Generała Zygmunta Waltera-Jankego 110, 40-613 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Szukając dobrego jedzenia w Katowicach (Piotrowice), koniecznie trzeba odwiedzić Monkey Burger przy ulicy Jankego. To bez wątpienia najlepszy burger w okolicy w tej cenie. Co wyróżnia tę burgerownię? Przede wszystkim jakość produktu. W bułce znalazłem solidny kawał mięsa – soczysta wołowina, świetnie doprawiona. Ogromny plus za to, że można precyzyjnie wybrać stopień wysmażenia mięsa, co w wielu lokalach niestety nie jest standardem. Tutaj kucharz trafił w punkt! Bardzo pozytywnym zaskoczeniem był dobór dodatków. Zamiast taniego konserwowego, w środku znalazł się ogórek kiszony, co idealnie podkręciło smak i nadało kanapce domowego, klasycznego charakteru. Jeśli lubicie klasyczny, smaczny burger, nie będziecie zawiedzeni. Na pochwałę zasługuje również atmosfera i miła obsługa kelnerska, która dba o klienta od wejścia. Stosunek jakości do ceny jest rewelacyjny. Zdecydowanie polecam to miejsce każdemu fanowi burgerów w Katowicach!"
- Carlos Burger&Lunch | Restaurant Katowice | Najlepszy burger Katowice | Kuchnia meksykańska
- Adres: Jagiellońska 11, 40-036 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Niezwykle smaczne burgery. Spotkaliśmy sie w 6 osob (+mała bąbelka) i spędziliśmy bardzo milo czas. Zamówiliśmy herbaty zimowe, burgery oraz drinki. Wszystkie zamówienia spełniły nasze najśmielsze oczekiwania. Burgery byly duże, smaczne i jakościowe. Ponadto zamówiłem dodatkowe, świeże (nie marynowane) papryczki jalapeño bo chcialem dodac ostrości. Ostrosc aż mnie zaskoczyla pozytywnie serdecznie polecam"
- Burgi Ligota
- Adres: Panewnicka 5, 40-709 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Lokal bardzo klimatyczny, obsługa świetna! Największe wrażenie zrobił na nas wyższy chłopak z kolczykiem w uchu, który przyjął i przygotowywał dla nas zamówienie, świetnie doradził, mięso i całe burgery (burger drwala z żurawiną) oraz frytki przygotowane idealnie. Dodatkowo wielokrotnie pytał nas o odczucia i o to czy nam wszystko smakuje - odpowiedź oczywiście twierdząca! Jechaliśmy godzinkę przekonani świetnymi opiniami i nie zawiedliśmy się. Super opcją jest możliwość podjęcia decyzji o ilości mięsa (tj. 100, 200, 300g), co pozwala dostosować burgera do swoich potrzeb. Czas oczekiwania bardzo krótki. Co do reszty obsługi również pozytywnie zaskoczyła nas kulturą osobistą, weszliśmy dość nieśmiało do lokalu a oni od razu zaprosili nas z uśmiechem do środka Fajne miejsce na spotkanie z przyjaciółmi lub nawet randkę."
- Popeyes
- Adres: Galeria Katowicka, Poziom +2, 3 Maja 30, 40-097 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "W porównaniu do innych miejsc typu fast food daję pięć gwiazdek. Czyste, przyjemne miejsce z możliwością zamawiania dań przy stoiskach samoobsługowych. Dobre jedzenie, kurczaki świeże i bardzo smacznie wysmażone. Ogromny plus za grube kurczaczki, ale soczyste. Dobre frytki, ale frytki z polewą serową z kawałkami boczku to już lekka tłuszczowa przesada. Lepiej samówić same frytki. Polecam zatrzymać się w trasie"
- Pasibus | Better Burger
- Adres: Stary Dworzec, ul, Dworcowa 4, 40-012 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Nie mam większych zastrzeżeń co do lokalu - jedzenie całkiem smaczne, czas oczekiwania krótki, wszędzie schludnie i czysto. Na ogromny plus za to organizowane regularnie tematyczne quizy - byłem ze znajomymi na quizie o MCU i bawiliśmy się niesamowicie!"
- Restauracja ZIELONY BYK
- Adres: Radockiego 263, 40-645 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pierwszy raz zawitaliśmy tu, sugerując się opiniami, i zdecydowanie się nie zawiedliśmy. Pierwszą rzeczą, która rzuciła nam się w oczy, była przesympatyczna obsługa. Trochę czasu zajęło nam podjęcie decyzji, co wybrać, jednak pani z obsługi w żaden sposób nie dała nam odczuć, że ją przedłużamy. W tle leciała muzyka z lat 90., co bardzo nam odpowiadało. Po około 10 minutach otrzymaliśmy frytki oraz burgera. Czuć, że dania zostały przygotowane ze świeżych składników. Mimo że wybrałam mniejszą bułkę (180 g), miałam problem z jej dokończeniem, także porcje są naprawdę w porządku. Stosunek jakości i ilości do ceny też standardowe. Polecamy gorąco – na pewno jeszcze kiedyś tu wrócimy."