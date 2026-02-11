Najlepsza cukiernia Częstochowa - LISTA

Zbliża się Tłusty Czwartek, Wielkanoc, Boże Narodzenie, a może po prostu masz ochotę na coś słodkiego? Niezależnie od okazji, czy to urodziny, imieniny, czy spontaniczny apetyt na wyborne ciasto, poszukiwanie idealnego miejsca jest zawsze aktualne. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znajdziesz najlepszą cukiernię w Częstochowie, która spełni Twoje oczekiwania, przygotowaliśmy ranking TOP 10 częstochowskich cukierni, bazując na opiniach z Google Maps. Poznaj miejsca, które zachwycają smakiem, jakością i obsługą!

Pracownia Cukiernicza Lukier Torty i Wypieki Artystyczne Adres: Brata Alberta 137, 42-202 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Moja ulubiona cukiernia! Torty są przepiękne, dopracowane w każdym detalu, a do tego niesamowicie smaczne. Wypieki są zawsze świeże, ręcznie robione i czuć w nich pasję. Jestem stałą klientką i za każdym razem wychodzę zachwycona. Z całego serca polecam! 🍰" TARCIARNIA Pracownia cukiernicza Adres: Nadrzeczna 49, 42-202 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Przemiła obsługa, a tort to mistrzostwo nie dość że piękny to smak to poezja można się rozpłynąć. Dziękujemy za te doznania Polecam polecam polecam🎂" Nieladamus Adres: Różana 5A, 42-208 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Serdecznie polecam Kasię! Przede wszystkim przepyszne desery, doskonały kontakt, wszystko zrobione tak jak sobie wymarzyłam. Słodki stół i tort na wesele idealnie dopasowane do klimatu. Kolejka do słodkości była non stop ❤️❤️" Mrm & A Kozłowscy Adres: Kaszubska 43, 42-202 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Od 13 lat zamawiam tu torty czekoladowe. Pierwszy na nasz ślub, kolejne na urodziny dzieci. Zawsze wszystkim smakują, są wilgotne i nie są straszliwie słodkie. Ciasta oraz rogaliki też mają pyszne :)" Tortynka - Pracownia Cukiernicza Adres: Aleja Najświętszej Maryi Panny 46, 42-217 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Przepyszny słodki stół na wesele. Poprosiliśmy o jesienny stół i nawet się nie spodziewaliśmy takiego cuda 😍 Przepiękny i robił furorę na weselu. Wszyscy pytają o namiary 😊 Wszystkie pozycje były pyszne i prawie nic nie zostało 🙈 Dziękujemy bardzo za spełnienie naszych oczekiwań! ♥️" Cukiernia Wisienka Adres: Aleja Najświętszej Maryi Panny 20, 42-202 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Drugi rok z rzędu Zamawiam torty, Pierwszy był na 40 osób drugi na 12, oba bardzo smaczne i co ważne wykonane według ustaleń, bardzo podobne do inspiracji jakie wysłałam z Internetu. Pani jest bardzo pomocna i uprzejma, jest w stałym kontakcie jak się zdarzyło że nie odebrała to oddzwoniła, wszystko na czas, bardzo polecam i wrócę." Szypułka - Wegańska Pracownia Cukiernicza Adres: Śląska 3/5 "Szypułka, 42-217 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Niesamowicie miła obsługa, przepiękne miejsce z dusza (wiele pięknych staroci oraz wytworów artystycznych). Śniadania jak i dania obiadowe pyszne, przygotowane i podane starannie. Super miło jest wspierać miejsca takie jak to, prowadzone fair i z wrażliwością na innych. Polecam!" Jałowiec s.c. Cukiernia Adres: Aleja Najświętszej Maryi Panny 43, 42-202 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Kupowała tam moja prababcia, moja babcia, moja mama, a teraz ja. Dla nas kultowym jest ciasto drożdżowe tej cukierni. Chociaż dzisiaj mieszkam daleko od Częstochowy, kiedy tylko przejeżdżam w tamtych okolicach, koniecznie wstępuję po ciasto, pączki lub sernik 🫶" Patisserie On Time - Cukiernia na czasie Adres: Aleja Najświętszej Maryi Panny 49, 42-200 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 4,3

Przykładowa opinia: "Próbowaliśmy tutaj już praktycznie wszystkiego. Różne torty na wszelakie ważne okazje, ulubione wypady we dwójkę lub rodzinne na monoporcje lub inne przysmaki. Próbowaliśmy kawki, lodów, czekolady dubajskiej, naprawdę wszystkiego i wszystko PRZEPYSZNE. Nasza ulubiona kawiarnia i miejsce do którego uwielbiamy wracać. 😍🫶❤️" Patisserie On Time Adres: aleja Wolności 4a, 42-217 Częstochowa

Ocena w Google Maps: 4,3

Przykładowa opinia: "Polecam Serdecznie lokal Cukiernia na Czasie Wolności 4a ..Oprócz znanych doskonałych słodkości lodów na uwagę zasługuje popularna w ostatnim czasie i jakże zdrowa Matcha - dostępna w wielu wariantach smakowych . Doskonale przygotowana doskonały smak można się nią delektować bez końca. Polecam Serdecznie dla Fanów Matchy i nie tylko ten wspaniały lokal z super uśmiechnięta obsługą."