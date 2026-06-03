Nagłe burze mogą zniszczyć plany na czerwcowy weekend. Polskie podziemia to sprawdzony sposób na pogodową loterię

Długi weekend niezależnie od pogody. Dlaczego warto zejść pod ziemię?

Planowanie wolnego czasu w czerwcówce, która w 2026 roku wypada między 4 a 7 czerwca, to zawsze pewnego rodzaju ryzyko. Słoneczne dni mogą w jednej chwili ustąpić gwałtownym burzom lub ulewnym deszczom, które psują spacerowe plany. Właśnie wtedy warto przypomnieć sobie o miejscach, gdzie pogoda nie ma najmniejszego znaczenia. Polskie podziemia to turystyczny pewniak, zapewniający komfortowe zwiedzanie bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz.

Turystyka poprzemysłowa przeżywa w naszym kraju prawdziwy renesans. Dawne kopalnie i sztolnie oferują nie tylko schronienie przed deszczem, ale też unikalny mikroklimat i stałą temperaturę. To idealna alternatywa dla osób, które nie chcą spędzać długiego weekendu przed telewizorem, a jednocześnie wolą uniknąć przemoczenia na szlaku czy w miejskim parku. To także okazja, by zobaczyć miejsca, które są światowymi unikatami.

Solne klasyki. Wieliczka i Bochnia w Boże Ciało

Wielu turystów zastanawia się, czy największe atrakcje są otwarte w święta kościelne. Kopalnia Soli w Wieliczce zaprasza gości w Boże Ciało, czyli 4 czerwca. Choć obiekt bywa zamykany w najważniejsze święta, takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, to czerwcowe święto nie figuruje na liście dni wolnych od zwiedzania. To świetna wiadomość dla każdego, kto chce zobaczyć słynną Kaplicę św. Kingi w ten wolny czwartek.

Musisz jednak pamiętać, że solne trasy cieszą się ogromną popularnością podczas długich weekendów. Jeśli planujesz zjazd pod ziemię, koniecznie zarezerwuj bilety online z dużym wyprzedzeniem. Gdy aura na powierzchni dopisze, możesz też zajrzeć do tężni solankowej, ale w razie ulewy same korytarze kopalni w zupełności wystarczą, by wypełnić kilka godzin intensywnego zwiedzania. Podobne atrakcje czekają w pobliskiej Bochni, która również jest chętnie wybierana przez rodziny.

Śląskie potęgi. Podziemny spływ łodzią i najgłębszy pub

Śląsk to prawdziwe zagłębie podziemnych wrażeń, które zachwycą zarówno dorosłych, jak i dzieci. Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu oferuje najdłuższy w Polsce podziemny spływ łodziami. To niezwykłe doświadczenie, gdy w dawnych wyrobiskach płyniesz korytarzem, słuchając opowieści o ciężkiej pracy górników. Dla rodzin szukających przygody i ucieczki przed upałem lub deszczem to punkt obowiązkowy na mapie czerwcowych wycieczek.

Tuż obok czeka Kopalnia Guido, gdzie możesz zjechać prawdziwą górniczą szolą. To tutaj, na poziomie 320 metrów pod ziemią, znajduje się najniżej położony pub w Europie. Możesz tam odpocząć i spróbować lokalnych specjałów w miejscu, do którego nie dotrze żaden hałas ani deszcz. Jeśli szukasz czegoś jeszcze innego, wpisana na listę UNESCO Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oczaruje cię swoimi zagadkami i historycznymi labiryntami pełnymi tajemnic.

Złoto, uran i tajemnice II wojny światowej na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk skrywa tajemnice, które najlepiej odkrywa się właśnie pod ziemią. Kopalnia Złota w Złotym Stoku to miejsce, które dzieci uwielbiają za przejażdżkę podziemnym tramwajem. Największą atrakcją jest tu jednak jedyny w Polsce podziemny wodospad. W Sztolni Czarnej woda spada z wysokości ośmiu metrów, co w surowych, kopalnianych wnętrzach robi piorunujące wrażenie, zwłaszcza gdy słyszysz jej huk odbijający się od skał.

Dla fanów historii i geologii ciekawym wyborem będzie Kopalnia Uranu w Kletnie, gdzie można podziwiać kolorowe minerały w dawnych sztolniach. Z kolei miłośnicy tajemnic II wojny światowej powinni skierować się w stronę kompleksu Riese w Górach Sowich. Miejsca takie jak Włodarz czy Osówka pozwalają poczuć dreszcz emocji i zgłębić historię, której do dziś nie udało się w pełni wyjaśnić, a wszystko to w stabilnych, bezpiecznych warunkach.

O czym pamiętać przed zjazdem pod ziemię?

Zanim wyruszysz na podziemną wyprawę, musisz zadbać o odpowiedni ubiór. To najczęstszy błąd turystów, którzy sugerują się letnią aurą na zewnątrz. Nawet jeśli 4 czerwca termometry pokażą 25 stopni, w kopalniach temperatura jest stała i znacznie niższa. W Kopalni Guido czy Sztolni Królowa Luiza wynosi ona około 16 stopni, a w Wieliczce może spaść nawet do 14 stopni. Długie spodnie i ciepła bluza to absolutna konieczność, by zwiedzanie było w pełni komfortowe.

Równie ważne jest wygodne obuwie z płaską podeszwą. Pod ziemią czekają cię setki schodów i kilometry korytarzy, więc klapki czy sandały zupełnie się nie sprawdzą i mogą być niebezpieczne na wilgotnym podłożu. Przed wyjazdem sprawdź też limity wiekowe na wybranych trasach. Niektóre kopalnie nie wpuszczają dzieci poniżej 4. lub 6. roku życia na trudniejsze szlaki górnicze. Warto też zajrzeć na profile mniejszych obiektów w mediach społecznościowych, by upewnić się, czy godziny otwarcia w Boże Ciało nie uległy zmianie.