Nagła decyzja Ryanair zaskoczyła turystów. Z Polski znika 7 tras. Wśród nich te zaledwie otwarte

7 tras znika z lotniska Katowice-Pyrzowice

Jak podaje serwis fly4free.pl, w systemie rezerwacyjnym irlandzkich linii zabrakło biletów na rejsy z portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Cięcia objęły m.in. podróże do Trapani, Reggio di Calabria, Budapesztu, Brukseli, Tirany, Aarhus oraz Oslo. Nie jest to zwykła modyfikacja rozkładu, lecz drastyczne ograniczenie, które zaskoczyło wielu podróżnych, szczególnie że niektóre trasy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Uwagę zwracają zwłaszcza połączenia do Aarhus oraz Tirany. Oba te kierunki wprowadzono do oferty na początku czerwca, a ich szybka likwidacja po zaledwie miesiącu świadczy o tym, że dla przewoźnika okazały się finansowym niewypałem.

Utrata lotów Ryanair na południe Włoch

Dla fanów Italii z pewnością najtrudniejsza do zaakceptowania jest likwidacja lotów na południe kraju. Połączenie do Reggio di Calabria było ewenementem na polskim rynku i stanowiło idealną bazę wypadową na Sycylię. Dodatkowo usunięto rejsy do Trapani, które stanowiły dogodną alternatywę dla lotniska w Katanii, często zmagającego się z utrudnieniami wywołanymi przez erupcje Etny.

Powody cięć w siatce Ryanair

Choć linie Ryanair nie podały oficjalnej przyczyny wycofania tras, analitycy rynku lotniczego dostrzegają szerszy kontekst. Irlandzki gigant od pewnego czasu toczy spory z zarządcami portów lotniczych o stawki opłat. Skutkiem tych napięć były już redukcje połączeń w Niemczech, Hiszpanii, Francji czy Belgii. Dotychczas Polska wydawała się rynkiem stabilnym, jednak teraz sytuacja uległa zmianie.

Innym wytłumaczeniem może być niewystarczające zainteresowanie pasażerów w sezonie zimowym. Szybkie uruchamianie, a następnie likwidowanie nierentownych tras to stała polityka tego przewoźnika.

Zastój w rozwoju bazy Ryanair w Pyrzowicach

Jeszcze niedawno spekulowano o zbazowaniu kolejnej maszyny Ryanair w południowej części Polski. Obecne decyzje przewoźnika czynią te plany mało prawdopodobnymi. Warto jednak zaznaczyć, że lotnisko nie traci swojej pozycji, ponieważ większość rejsów wciąż pozostaje dostępna. Ambitne plany rozwojowe na razie muszą poczekać na lepsze czasy.

Ryanair zmusza do szukania alternatyw

Ograniczona dostępność tanich podróży na południe Starego Kontynentu.

Konieczność zaplanowania podróży z wykorzystaniem innych portów lotniczych.

Prawdopodobieństwo dalszych modyfikacji w ofercie – przewoźnik sukcesywnie redukuje trasy w wielu europejskich krajach.

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