Nagie maluchy biegały po ulicy. Dzieci zwróciły uwagę przechodniów

Wstrząsająca scena na ulicy w powiecie zawierciańskim. Dwoje małych dzieci, w wieku zaledwie 2 i 3 lat, biegało samotnie i bez ubrań po ulicy. Na szczęście zauważyli je przechodnie. Okryli maluchy i natychmiast zaalarmowali policję.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 1 września, na terenie powiatu zawierciańskiego. Świadkowie zauważyli dwoje nagich dzieci biegających przy ruchliwej ulicy - drodze krajowej nr 78. Maluchy były bez opieki osoby dorosłej.

Przechodnie nie pozostali obojętni. Okryli dzieci i wezwali służby. Policjanci, rozmawiając z maluchami, szybko ustalili, skąd wyszły.

Funkcjonariusze dotarli do mieszkania na parterze. Drzwi były zamknięte, a z osobami znajdującymi się w środku nie można było nawiązać kontaktu. Mundurowi postanowili sprawdzić, czy w lokalu nie znajduje się ktoś, kto potrzebuje pomocy. Dostali się do środka przez otwarte okno.

W środku zastali pijanych rodziców

To, co zobaczyli w mieszkaniu, wyjaśniło, dlaczego dzieci znalazły się same na ulicy. W środku znajdowali się pijani rodzice oraz ich roczne dziecko. Badanie alkomatem wykazało, że ojciec miał 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik matki był znacznie wyższy — 0,89 mg/l.

Na miejsce wezwano również Zespół Ratownictwa Medycznego. Na szczęście dzieci nie wymagały hospitalizacji. Wszystkie trzy maluchy zostały przekazane pod opiekę babci.

Oboje rodzice zostali zatrzymani. Policjanci prowadzą postępowanie w sprawie narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Rodzicom może grozić odpowiedzialność na podstawie art. 160 § 2 Kodeksu karnego.