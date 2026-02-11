Co się zmieni w Gliwicach?

W Gliwicach, od poniedziałku, 9 lutego, kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową stacji Łabędy. Zmiany te są częścią trwającej od początku 2024 roku modernizacji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Przewiduje się, że inwestycja, warta ponad 500 milionów złotych, zakończy się do 2028 roku.

Jakie prace drogowe są planowane?

Równolegle z modernizacją stacji, miasto Gliwice realizuje przebudowę układu drogowego w okolicach stacji. W związku z tym, teren musi zostać obniżony o około 4 metry, aby umożliwić budowę nowego wiaduktu kolejowego na poziomie obecnego torowiska. Pod wiaduktem powstanie kluczowe dla komunikacji rondo turbinowe, które połączy ul. Staromiejską, Przyszowską, Strzelców Bytomskich i Główną. Obecnie trwają prace nad obniżeniem terenu oraz budową infrastruktury podziemnej, w tym murów oporowych i dróg technicznych.

Tak będą wyglądały przejazdy przy stacji Łabędy po zakończeniu inwestycji

7

Jakie są plany na najbliższe miesiące?

W najbliższych trzech miesiącach planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Wolności i Przyszowskiej oraz prace związane z budową docelowej konstrukcji na ul. Wolności, Przyszowskiej i Strzelców Bytomskich. Miasto ocenia, że dzięki nowemu rondu turbinowemu i rozbudowanemu układowi dróg dostosowanemu do poszerzonego wiaduktu kolejowego, poruszanie się przez Łabędy stanie się łatwiejsze.

Jakie są koszty i źródła finansowania inwestycji?

W lipcu 2024 roku miasto podpisało umowę na prace drogowe o wartości blisko 40 milionów złotych z firmą Eurovia Polska. Prace te zostały połączone z projektem centrum przesiadkowego, którego koszt oszacowano na ponad 47 milionów złotych. Projekt ten obejmuje m.in. zatoki autobusowe, parkingi park&ride i bike&ride oraz nowe połączenia rowerowe. Zyskał on 32 miliony złotych dotacji z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–27.

Co obejmuje umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe?

W ramach umowy z firmą Trakcja, PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowują stację Gliwice Łabędy oraz odtwarzają połączenie z modernizowaną wcześniej stacją towarową Gliwice Port. Przebudowywany jest układ torów i peronów na stacji w Łabędach, a także powstaje nowy przystanek kolejowy Gliwice Kopernik, przy którym ma powstać kolejne miejsce przesiadkowe dzięki wsparciu programu FEnIKS.

Jakie są dalsze plany dotyczące infrastruktury kolejowej?

Przedmiotem zamówienia PKP Polskie Linie Kolejowe jest również przebudowa szlaków kolejowych łączących stację Gliwice Łabędy z Taciszowem, Pyskowicami i Szobiszowicami. Gliwice Łabędy to węzłowa stacja, gdzie łączą się dwutorowe szlaki z Pyskowic, Taciszowa oraz dwa dwutorowe szlaki od strony Gliwic. Przewidziano także budowę nowego toru łączącego stację Gliwice Łabędy ze stacją Gliwice Port. Projektowanie tej inwestycji zlecono w 2019 roku, a w tym samym roku gliwicki samorząd zamówił projekt budowy nowego ronda i przebudowy układu komunikacyjnego w Łabędach.

Źródło PAP.