Morderstwo 16-letniej Izy w Żarkach Letnisku. Po 25 latach śledczy wznawiają śledztwo

Powrót do makabry sprzed 25 lat. Zabójstwo 16-letniej Izy

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie ponownie zajmuje się sprawą zabójstwa 16-letniej Izabeli M., do którego doszło w 2001 roku. Postępowanie zostało wcześniej zakończone w 2008 roku z powodu niewykrycia sprawcy, jednak teraz śledczy wracają do tej sprawy.

Według ustaleń do tragedii doszło 10 sierpnia około godziny 22 w rejonie ulicy Kąpielowej. Nastolatka wracała z dyskoteki, gdy została zaatakowana. Sprawca zadał jej kilkadziesiąt ran kłutych i ciętych.

W tamtym czasie sprawa była szeroko nagłaśniana i budziła duże zainteresowanie opinii publicznej, wykraczające poza lokalne media.

Policjanci ze śląskiego Archiwum X szukają świadków. Apel myszkowskiej prokuratury

- Pomimo umorzenia śledztwa sprawa nadal pozostawała w zainteresowaniu organów ścigania. Od września 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Myszkowie wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu do spraw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Archiwum X) wykonuje intensywne czynności procesowe - poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

W związku z prowadzonym postępowaniem śledczy z Myszkowa oraz funkcjonariusze Archiwum X zwracają się do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o ich przekazanie.

Do tej pory przesłuchano kilkanaście osób oraz zasięgnięto opinii specjalistów z różnych dziedzin.

- Współczesne możliwości kryminalistyczne umożliwiły pozyskanie z uprzednio zabezpieczonych dowodów śladów, które aktualnie poddawane są szczegółowej analizie - mówił prok. Ozimek.

