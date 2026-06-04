Mężczyzna z nożami zakłócił procesję Bożego Ciała w Sosnowcu. Szybka interwencja policji

Uzbrojony napastnik przerwał procesję Bożego Ciała w Sosnowcu

Czwartkowe obchody Bożego Ciała w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przybrały 4 czerwca bardzo dramatyczny obrót. Przedstawiciele Diecezji Sosnowieckiej poinformowali, że w rejonie ołtarza znalazł się nagle mężczyzna trzymający w rękach noże. Na miejscu byli na szczęście policjanci i podejrzanego osobnika udało się złapać. Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się, że napastnik został natychmiast ujęty i odizolowany od tłumu. „Interweniujący funkcjonariusze Policji niezwłocznie opanowali sytuację i zatrzymali mężczyznę” – czytamy w oświadczeniu diecezji. Potwierdzono również, że niebezpieczeństwo w mgnieniu oka zażegnano i nikt z wiernych nie ucierpiał. Przedstawiciele kościoła dodali: „W wyniku zdarzenia żaden z uczestników uroczystości nie odniósł obrażeń fizycznych”.

Sonda Czy idziesz na procesję z okazji święta Bożego Ciała? Tak Nie Jeszcze nie wiem

Oświadczenie Diecezji Sosnowieckiej po incydencie z nożownikiem

Duchowni wyrazili ogromną wdzięczność wobec służb mundurowych za ich błyskawiczne działanie i pochwalili uczestników za opanowanie: „Dziękujemy funkcjonariuszom Policji zabezpieczającym przebieg uroczystości za podjęte działania. Dziękujemy również wszystkim wiernym za zachowanie spokoju, rozwagi i odpowiedzialną postawę w zaistniałej sytuacji”. Dominika Bem, rzeczniczka Diecezji Sosnowieckiej, przyznała w komunikacie, że dla zgromadzonych na miejscu osób ta sytuacja była bardzo stresująca. Przedstawicielka kurii zauważyła: „Wiemy, że dzisiejsze wydarzenie dla wielu osób było doświadczeniem trudnym i niepokojącym”. W specjalnym apelu przypomniano jednocześnie o fundamentalnej roli świątyni jako bezpiecznego azylu. Stanowczo podkreślono: „Nikt nie powinien wracać z kościoła z lękiem. Nikt nie powinien bać się w miejscu, do którego przyszedł szukać Boga”.

Śledczy badają motywy napastnika zatrzymanego w Sosnowcu

Przedstawiciele kurii przypomnieli, jak ogromne znaczenie dla osób wierzących ma to konkretne święto, podczas którego tłumnie wychodzą na ulice miast. Zwrócono uwagę na bardzo wyraźny kontrast między religijnym i wyciszonym charakterem spotkania a wywołanym przez uzbrojonego mężczyznę chaosem. „W Uroczystość Bożego Ciała wspólnota zgromadziła się wokół Chrystusa obecnego w Eucharystii. Tym bardziej porusza fakt, że niepokój pojawił się tam, gdzie przyszliśmy szukać pokoju” – napisała w swoim komunikacie diecezja. Instytucja poprosiła wszystkich parafian o duchowe wsparcie, jednoznacznie zaznaczając: „Niech pośród wszystkich emocji, które przyniosło to wydarzenie, najgłośniej wybrzmi modlitwa”. Obecnie wszelkie okoliczności tego bardzo niepokojącego wtargnięcia w okolice ołtarza analizują powołane do tego służby państwowe. Do momentu pełnego wyjaśnienia sprawy i poznania motywacji zatrzymanego mężczyzny przez policję, kuria zastrzegła, że nie zamierza udzielać w tym temacie żadnych dodatkowych komentarzy prasowych.