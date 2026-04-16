Ciało 33-latka pod szkołą w Tychach. Trwają ustalenia policji

Środowy poranek (15 kwietnia) przyniósł makabryczne wieści z tyskich ulic. Dokładnie o wpół do siódmej operatorzy numerów alarmowych odebrali pilny komunikat o zwłokach leżących tuż przy płocie Szkoły Podstawowej nr 7 na ulicy Lwa Tołstoja. Informację jako pierwszy podał portal 112Tychy.pl. Natychmiastowa reakcja dyspozytorów sprawiła, że we wskazany rejon błyskawicznie ruszyły patrole policji i pozostałe jednostki ratownicze.

Mundurowi, którzy zjawili się we wskazanym rejonie, szybko zweryfikowali prawdziwość otrzymanego zgłoszenia. Obok szkolnego płotu rzeczywiście leżał człowiek, jednak na jakąkolwiek akcję reanimacyjną nie było już szans. Funkcjonariusze bezzwłocznie odgrodzili teren przed osobami postronnymi i przystąpili do pierwszych działań mających zrekonstruować tło tego makabrycznego incydentu.

Błyskawiczne działania pozwoliły śledczym na sprawne poznanie personaliów zmarłego. Potwierdzono, że nieżyjący to 33-letni mężczyzna, o którego zaginięciu kilka godzin wcześniej alarmowali przerażeni krewni.

Do pracy przy zwłokach włączono również prokuratora oraz koronera, pod których okiem toczyło się całe dochodzenie. Szczątki zabezpieczono z myślą o szczegółowej sekcji zwłok, która ostatecznie wskaże dokładny powód zgonu.

Z zebranych do tej pory informacji wyłania się obraz dramatu, w którym 33-letni mężczyzna najprawdopodobniej sam odebrał sobie życie. Stróże prawa z Tychów wyraźnie zaznaczają jednak, że to wciąż początkowy etap śledztwa.

Całość postępowania pozostaje w rękach tyskiej komendy, nadzorowanej przez lokalną prokuraturę. Kryminalni weryfikują zebrane dowody i próbują odtworzyć krok po kroku to, co zmarły robił w ostatnich godzinach przed śmiercią.

Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych

Każda pełnoletnia osoba w trudnej sytuacji życiowej może wybrać bezpłatny, dostępny dwadzieścia cztery godziny na dobę numer 116 123. Działa także całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, do którego można dzwonić pod numer 800 70 22 22.

Dla młodszych osób i dzieci uruchomiono specjalną infolinię pod numerem 116 111. Jeżeli jednak pojawia się bezpośrednie ryzyko utraty życia albo zdrowia, należy bez wahania wybierać numer alarmowy 112.