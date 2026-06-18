Łukasz Litewka będzie miał park swojego imienia? Mnożą się pomysły na upamiętnienie tragicznie zmarłego posła

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Kim był Łukasz Litewka i jak doszło do tragedii?
Łukasz Litewka, poseł znany z działalności społecznej, pomocy potrzebującym i zaangażowania w sprawy zwierząt, zginął tragicznie w wypadku w kwietniu 2026 r. Jego śmierć wstrząsnęła mieszkańcami Zagłębia i całą Polską. Polityk był postacią rozpoznawalną, cenioną za energię, empatię i gotowość do działania „tu i teraz”.
Po tragedii w sieci pojawiło się wiele emocjonalnych wpisów, ale też liczne teorie spiskowe, które – mimo upływu czasu – wciąż krążą w mediach społecznościowych. Jednocześnie rośnie liczba pomysłów na to, jak upamiętnić posła.
Pomniki, murale, a teraz… park imienia Litewki
Wśród propozycji, które pojawiały się w ostatnich tygodniach, były m.in. budowa pomnika, stworzenie muralu czy organizacja cyklicznych wydarzeń charytatywnych. Teraz do tego katalogu dołącza kolejna idea: nadanie imienia Łukasza Litewki nowemu parkowi powstającemu przy ul. Białostockiej w Sosnowcu.
To na razie jedynie kolejna i z pewnością nie ostatnia wizja, krążący w mediach społecznościowych nieoficjalny pomysł, który nie doczekał się żadnego formalnego potwierdzenia. Mimo to w internecie już wywołał dyskusję.
Internauci podzieleni. „Pomnik nie byłby w jego stylu”
Część mieszkańców i sympatyków posła popiera pomysł nazwania parku jego imieniem. W komentarzach pojawiają się głosy, że Litewka zasłużył na trwałe upamiętnienie w przestrzeni publicznej, bo przez lata pomagał ludziom i zwierzętom, a jego działalność była autentyczna i bezinteresowna.
Inni jednak podchodzą do takich inicjatyw z dużym dystansem. Wskazują, że stawianie pomników to kosztowny i niekoniecznie potrzebny gest, a najlepszym sposobem na uhonorowanie posła byłaby kontynuacja jego działań w ramach Team Litewka.
Pojawiają się też opinie, że sam Łukasz Litewka – znany z niechęci do patosu – nie życzyłby sobie pomników ani wielkich form upamiętnienia.
Upamiętnienie wciąż bez decyzji
Wszystkie pomysły – od pomników, przez murale, po nazwę parku – pozostają na razie w sferze nieoficjalnych koncepcji. Miasto nie potwierdziło żadnego z nich, a dyskusja toczy się głównie w internecie i wśród mieszkańców.
Jedno jest pewne: pamięć o Łukaszu Litewce jest wciąż bardzo silna, a kolejne propozycje pokazują, jak duże emocje wciąż budzi jego nagłe odejście.