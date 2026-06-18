Łukasz Litewka będzie miał park swojego imienia? Mnożą się pomysły na upamiętnienie tragicznie zmarłego posła

Kim był Łukasz Litewka i jak doszło do tragedii?

Łukasz Litewka, poseł znany z działalności społecznej, pomocy potrzebującym i zaangażowania w sprawy zwierząt, zginął tragicznie w wypadku w kwietniu 2026 r. Jego śmierć wstrząsnęła mieszkańcami Zagłębia i całą Polską. Polityk był postacią rozpoznawalną, cenioną za energię, empatię i gotowość do działania „tu i teraz”.

Po tragedii w sieci pojawiło się wiele emocjonalnych wpisów, ale też liczne teorie spiskowe, które – mimo upływu czasu – wciąż krążą w mediach społecznościowych. Jednocześnie rośnie liczba pomysłów na to, jak upamiętnić posła.

Pomniki, murale, a teraz… park imienia Litewki

Wśród propozycji, które pojawiały się w ostatnich tygodniach, były m.in. budowa pomnika, stworzenie muralu czy organizacja cyklicznych wydarzeń charytatywnych. Teraz do tego katalogu dołącza kolejna idea: nadanie imienia Łukasza Litewki nowemu parkowi powstającemu przy ul. Białostockiej w Sosnowcu.

To na razie jedynie kolejna i z pewnością nie ostatnia wizja, krążący w mediach społecznościowych nieoficjalny pomysł, który nie doczekał się żadnego formalnego potwierdzenia. Mimo to w internecie już wywołał dyskusję.

Internauci podzieleni. „Pomnik nie byłby w jego stylu”

Część mieszkańców i sympatyków posła popiera pomysł nazwania parku jego imieniem. W komentarzach pojawiają się głosy, że Litewka zasłużył na trwałe upamiętnienie w przestrzeni publicznej, bo przez lata pomagał ludziom i zwierzętom, a jego działalność była autentyczna i bezinteresowna.

Inni jednak podchodzą do takich inicjatyw z dużym dystansem. Wskazują, że stawianie pomników to kosztowny i niekoniecznie potrzebny gest, a najlepszym sposobem na uhonorowanie posła byłaby kontynuacja jego działań w ramach Team Litewka.

Pojawiają się też opinie, że sam Łukasz Litewka – znany z niechęci do patosu – nie życzyłby sobie pomników ani wielkich form upamiętnienia.

Upamiętnienie wciąż bez decyzji

Wszystkie pomysły – od pomników, przez murale, po nazwę parku – pozostają na razie w sferze nieoficjalnych koncepcji. Miasto nie potwierdziło żadnego z nich, a dyskusja toczy się głównie w internecie i wśród mieszkańców.

Jedno jest pewne: pamięć o Łukaszu Litewce jest wciąż bardzo silna, a kolejne propozycje pokazują, jak duże emocje wciąż budzi jego nagłe odejście.

Sonda Jaki byłby najlepszy sposób na uczczenie pamięci Łukasza Litewki? Ulica lub plac jego imienia Park lub skwer jego imienia Pomnik Mural Głaz pamięci Kontynuowanie jego działalności dobroczynnej

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