Łukasz Litewka będzie miał park swojego imienia? Mnożą się pomysły na upamiętnienie tragicznie zmarłego posła

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-18 9:12

Emocje po tragicznej śmierci Łukasza Litewki wciąż są żywe, w internecie nadal krążą liczne teorie i domysły, a mieszkańcy oraz sympatycy posła przedstawiają kolejne – na razie nieoficjalne – pomysły na upamiętnienie jego działalności. Najnowszy z nich zakłada, by nadać imię Łukasza Litewki powstającemu parkowi przy ul. Białostockiej.

Powstanie park im. Łukasza Litewki?
Autor: Facebook / Łukasz Litewka/ Pixabay.com

Kim był Łukasz Litewka i jak doszło do tragedii?

Łukasz Litewka, poseł znany z działalności społecznej, pomocy potrzebującym i zaangażowania w sprawy zwierząt, zginął tragicznie w wypadku w kwietniu 2026 r. Jego śmierć wstrząsnęła mieszkańcami Zagłębia i całą Polską. Polityk był postacią rozpoznawalną, cenioną za energię, empatię i gotowość do działania „tu i teraz”.

Po tragedii w sieci pojawiło się wiele emocjonalnych wpisów, ale też liczne teorie spiskowe, które – mimo upływu czasu – wciąż krążą w mediach społecznościowych. Jednocześnie rośnie liczba pomysłów na to, jak upamiętnić posła.

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Pomniki, murale, a teraz… park imienia Litewki

Wśród propozycji, które pojawiały się w ostatnich tygodniach, były m.in. budowa pomnika, stworzenie muralu czy organizacja cyklicznych wydarzeń charytatywnych. Teraz do tego katalogu dołącza kolejna idea: nadanie imienia Łukasza Litewki nowemu parkowi powstającemu przy ul. Białostockiej w Sosnowcu.

To na razie jedynie kolejna i z pewnością nie ostatnia wizja, krążący w mediach społecznościowych nieoficjalny pomysł, który nie doczekał się żadnego formalnego potwierdzenia. Mimo to w internecie już wywołał dyskusję.

Internauci podzieleni. „Pomnik nie byłby w jego stylu”

Część mieszkańców i sympatyków posła popiera pomysł nazwania parku jego imieniem. W komentarzach pojawiają się głosy, że Litewka zasłużył na trwałe upamiętnienie w przestrzeni publicznej, bo przez lata pomagał ludziom i zwierzętom, a jego działalność była autentyczna i bezinteresowna.

Inni jednak podchodzą do takich inicjatyw z dużym dystansem. Wskazują, że stawianie pomników to kosztowny i niekoniecznie potrzebny gest, a najlepszym sposobem na uhonorowanie posła byłaby kontynuacja jego działań w ramach Team Litewka.

Pojawiają się też opinie, że sam Łukasz Litewka – znany z niechęci do patosu – nie życzyłby sobie pomników ani wielkich form upamiętnienia.

Upamiętnienie wciąż bez decyzji

Wszystkie pomysły – od pomników, przez murale, po nazwę parku – pozostają na razie w sferze nieoficjalnych koncepcji. Miasto nie potwierdziło żadnego z nich, a dyskusja toczy się głównie w internecie i wśród mieszkańców.

Jedno jest pewne: pamięć o Łukaszu Litewce jest wciąż bardzo silna, a kolejne propozycje pokazują, jak duże emocje wciąż budzi jego nagłe odejście.

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