Pizzeria z Częstochowy ze złotem na Pizza World Cup 2026
To ogromny sukces dla Wojciecha Madysia i zespołu pizzerii Neapolska w Częstochowie. Podczas tegorocznych mistrzostw Pizza World Cup 2026 pizzaiolo zdobył pierwsze miejsce w kategorii Focaccia/Padellino. Zwycięska propozycja to Margherita DOC, przygotowana tym razem w odsłonie gourmet.
Informacją o sukcesie Madyś podzielił się w mediach społecznościowych. Nie krył radości z wyniku i podziękował wszystkim, którzy kibicowali mu podczas rywalizacji.
– Złoto jedzie do Częstochowy! – napisał po powrocie z Włoch.
Pizza World Cup 2026. Uczestnicy z 36 krajów
Tegoroczna edycja Pizza World Cup była już 24. odsłoną wydarzenia. Zawody odbyły się pod koniec września w Pomezii, niedaleko Rzymu. W rywalizacji wzięli udział pizzaioli i przedstawiciele branży gastronomicznej z 36 krajów.
Organizatorzy przygotowali 20 konkurencji, w których uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności i różne style przygotowywania pizzy. Wśród reprezentacji wyróżniały się między innymi ekipy z Włoch, Brazylii i Japonii.
Jak relacjonował Wojciech Madyś, szczególnie mocni okazali się zawodnicy z Japonii, którzy regularnie pojawiali się na podium. Tym większą satysfakcję daje więc złoty medal zdobyty przez reprezentanta Polski.
Pizzaiolo z Częstochowy podziękował także organizatorom za przygotowanie wydarzenia oraz wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację i atmosferę. Wspomniał również o wsparciu firmy Maspex oraz mące MALMA, która – jak podkreślił – sprawdziła się podczas konkursu.
Książulo z wizytą w "Barze Pielgrzyma" w Częstochowie:
Książulo odwiedził Neapolską. Pizzeria stała się głośna w sieci
Neapolska przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49 w Częstochowie nie jest anonimowym lokalem. Pizzeria zyskała dużą popularność w internecie po wizycie popularnego twórcy Książula, czyli Szymona Nyczke, w czerwcu 2025 roku.
Jego recenzja sprawiła, że o lokalu zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, a materiały z wizyty zaczęły szeroko krążyć w sieci. Teraz o Neapolskiej ponownie jest głośno – tym razem za sprawą międzynarodowego sukcesu na mistrzostwach we Włoszech.
Złoto zdobyte podczas Pizza World Cup 2026 to ważne wyróżnienie dla Wojciecha Madysia i kolejny powód, by mówić o Częstochowie w kontekście kulinarnych osiągnięć. Sukces pokazuje też, że lokalna gastronomia może z powodzeniem rywalizować na międzynarodowej scenie.