Pizzeria z Częstochowy ze złotem na Pizza World Cup 2026

To ogromny sukces dla Wojciecha Madysia i zespołu pizzerii Neapolska w Częstochowie. Podczas tegorocznych mistrzostw Pizza World Cup 2026 pizzaiolo zdobył pierwsze miejsce w kategorii Focaccia/Padellino. Zwycięska propozycja to Margherita DOC, przygotowana tym razem w odsłonie gourmet.

Informacją o sukcesie Madyś podzielił się w mediach społecznościowych. Nie krył radości z wyniku i podziękował wszystkim, którzy kibicowali mu podczas rywalizacji.

– Złoto jedzie do Częstochowy! – napisał po powrocie z Włoch.

Pizza World Cup 2026. Uczestnicy z 36 krajów

Tegoroczna edycja Pizza World Cup była już 24. odsłoną wydarzenia. Zawody odbyły się pod koniec września w Pomezii, niedaleko Rzymu. W rywalizacji wzięli udział pizzaioli i przedstawiciele branży gastronomicznej z 36 krajów.

Organizatorzy przygotowali 20 konkurencji, w których uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności i różne style przygotowywania pizzy. Wśród reprezentacji wyróżniały się między innymi ekipy z Włoch, Brazylii i Japonii.

Jak relacjonował Wojciech Madyś, szczególnie mocni okazali się zawodnicy z Japonii, którzy regularnie pojawiali się na podium. Tym większą satysfakcję daje więc złoty medal zdobyty przez reprezentanta Polski.

Pizzaiolo z Częstochowy podziękował także organizatorom za przygotowanie wydarzenia oraz wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację i atmosferę. Wspomniał również o wsparciu firmy Maspex oraz mące MALMA, która – jak podkreślił – sprawdziła się podczas konkursu.

Książulo z wizytą w "Barze Pielgrzyma" w Częstochowie:

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Książulo odwiedził Neapolską. Pizzeria stała się głośna w sieci

Neapolska przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49 w Częstochowie nie jest anonimowym lokalem. Pizzeria zyskała dużą popularność w internecie po wizycie popularnego twórcy Książula, czyli Szymona Nyczke, w czerwcu 2025 roku.

Jego recenzja sprawiła, że o lokalu zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, a materiały z wizyty zaczęły szeroko krążyć w sieci. Teraz o Neapolskiej ponownie jest głośno – tym razem za sprawą międzynarodowego sukcesu na mistrzostwach we Włoszech.

Złoto zdobyte podczas Pizza World Cup 2026 to ważne wyróżnienie dla Wojciecha Madysia i kolejny powód, by mówić o Częstochowie w kontekście kulinarnych osiągnięć. Sukces pokazuje też, że lokalna gastronomia może z powodzeniem rywalizować na międzynarodowej scenie.