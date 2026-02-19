Zmiana czasu na letni 2026 – wszystko, co musisz wiedzieć

Wiosna 2026 roku przywita nas zmianą czasu w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Dokładnie o godzinie 2:00 przesuniemy wskazówki na 3:00. Oznacza to, że niedzielny poranek nadejdzie o godzinę szybciej, ale w zamian za to wieczory staną się nagle znacznie dłuższe i pełne słońca.

Warto zwrócić uwagę, że 29 marca to jedna z najwcześniejszych możliwych dat tej zmiany. W poprzednich latach zegarki przestawialiśmy zazwyczaj dzień lub dwa później, co przy obecnym układzie kalendarza sprawia, że przejście na tryb letni poczujemy w tym roku nieco szybciej.

Skąd bierze się ruchoma data zmiany czasu?

Zasada jest stała i niezmienna od lat: w całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzimy w ostatnią niedzielę marca. Ponieważ marzec 2026 roku kończy się we wtorek, to właśnie 29. dzień miesiąca zamyka cykl niedzielny. To cenna informacja dla osób, które lubią mieć wszystko zaplanowane – od niedzielnych nabożeństw, przez rodzinne spotkania, aż po punktualne zażywanie leków czy regularne posiłki.

Harmonia organizmu: Jak bezboleśnie przejść na czas letni?

Nasz organizm kocha rutynę, a nagłe zabranie godziny snu może być odczuwalne przez kilka dni jako lekkie rozbicie lub zmęczenie. Zamiast jednak walczyć ze skutkami zmiany, warto zastosować metodę małych kroków:

Stopniowa adaptacja: Już kilka dni wcześniej kładźmy się spać o 10-15 minut wcześniej. To sprawi, że niedzielna „strata” godziny będzie dla organizmu niemal niezauważalna.

Poranna dawka światła: W niedzielę rano warto rozsunąć zasłony i wpuścić do domu słońce. Naturalne światło to najsilniejszy sygnał dla naszego mózgu, że czas zacząć dzień w nowym rytmie.

Uważność przy porannej kawie: Przez pierwsze dwa dni po zmianie warto monitorować swoje ciśnienie i słuchać sygnałów płynących z ciała – organizm potrzebuje chwili, by przestawić swój wewnętrzny zegar.

Czy to już ostatnie lata przestawiania zegarków?

Dyskusja nad zasadnością zmiany czasu nie cichnie. Dane są jednoznaczne: obecnie aż 60% państw na świecie zrezygnowało z tego procederu. Kraje takie jak Turcja, Meksyk czy Islandia cieszą się jednym, stałym czasem przez cały rok, co znacząco upraszcza życie codzienne i dbanie o zdrowie.

W Europie temat ten wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcia polityczne. Choć większość z nas opowiada się za stabilizacją, zgodnie z obecnymi przepisami, będziemy przestawiać zegarki co najmniej do końca 2026 roku.

Dłuższe wieczory – czas na aktywność i bliskość

Mimo drobnego zamieszania z zegarkiem, czas letni to moment, na który wielu z nas czeka z utęsknieniem. Dłuższy dzień to przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort. Możemy cieszyć się spacerami w świetle dziennym znacznie dłużej, co sprzyja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Dla miłośników ogrodów czy balkonowych upraw, dodatkowa godzina światła to bezcenny czas na pielęgnację roślin. Słońce sprzyja produkcji serotoniny, nazywanej hormonem szczęścia, co po długiej zimie jest nam wszystkim bardzo potrzebne.