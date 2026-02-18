Kacper Tomasiak powitany w Bystrej. Tłumy kibiców wiwatowały na cześć 19-latka

Kacper Tomasiak wrócił z tarczą. Wielka feta na Śląsku

Mimo niesprzyjającej aury, śnieżycy i mrozu, w środowe popołudnie przed siedzibą klubu w Bystrej zgromadziły się tłumy. Kibice chcieli osobiście podziękować 19-letniemu skoczkowi, który powrócił z igrzysk rozgrywanych w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo. Tomasiak okazał się prawdziwym objawieniem zawodów, przywożąc do kraju aż trzy olimpijskie krążki.

Młody zawodnik dokonał rzeczy historycznej, mimo że wcześniej nie udało mu się wygrać żadnego konkursu Pucharu Świata. Jego łupem padło indywidualne srebro na obiekcie normalnym, brąz na dużej skoczni oraz srebrny medal wywalczony w konkursie duetów wspólnie z Pawłem Wąskiem.

Adam Małysz i prezenty dla mistrza

Sympatycy zgromadzeni przed budynkiem LKS Klimczok Bystra odśpiewali zawodnikowi gromkie "Sto lat", dziękując za emocje dostarczone podczas włoskiej imprezy. Tomasiak nie krył wdzięczności za okazane wsparcie. W trakcie uroczystości wręczono mu pamiątkową paterę oraz obraz o tematyce religijnej. Wśród gości witających medalistę znalazł się Adam Małysz, ikona skoków i obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Tego samego dnia świętowano również w Ustroniu, gdzie w rodzinne strony powrócił Paweł Wąsek. Dla drugiego z naszych reprezentantów wicemistrzostwo olimpijskie zdobyte w parze z Tomasiakiem to również życiowy sukces i ogromna niespodzianka.

Teraz przed polskimi skoczkami chwila zasłużonego odpoczynku. Karuzela Pucharu Świata ruszy ponownie dopiero pod koniec miesiąca. Kolejne zawody zaplanowano na 28 lutego na mamuciej skoczni w austriackim Bad Mitterndorf.

