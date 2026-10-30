Przebudowa wiaduktów na S86 w Katowicach. GDDKiA szuka projektanta

W czwartek pojawiła się informacja o rozpisaniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktów na drodze ekspresowej S86, które przebiegają nad katowicką ulicą Borki. Za realizację tego zadania odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przedsiębiorstwo, które wygra postępowanie, otrzyma dokładnie 12 miesięcy na stworzenie kompletnego projektu oraz zdobycie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

Zły stan techniczny wiaduktów nad ulicą Borki w Katowicach

Przeprawa nad ulicą Borki składa się z trzech około 30-metrowych konstrukcji. Mieści się na nich w sumie dziewięć pasów ruchu, w tym trzy pasy oraz pas wjazdowy na jezdni południowej, trzy pasy na nitce północnej i dwa kolejne na jezdni zbiorczej. Obiekty te wybudowano jeszcze w latach 80. XX wieku, a obecnie każdego dnia przejeżdża po nich około 100 tysięcy samochodów. Zarówno regularne, coroczne przeglądy, jak i specjalistyczna ekspertyza wykazały zły stan techniczny tych budowli. Zastosowany typ konstrukcji nośnej oraz zniszczona izolacja sprawiają, że wytrzymałość wiaduktów jest dziś niewystarczająca.

Sprzyja to dalszej degradacji poszczególnych elementów tych obiektów. Doraźne naprawy lub remonty nie mają już ekonomicznego uzasadnienia. Z tego względu zdecydowaliśmy się na rozbiórkę i budowę nowych wiaduktów. Pozwoli to na przywrócenie pełnej sprawności obiektów oraz trasy S86 w tym rejonie na kolejne długie lata - podała GDDKiA.

Przetarg GDDKiA na projekt wiaduktów na S86. Znamy wymagania i terminy

Zwycięzca przetargu zajmie się nie tylko przygotowaniem samego projektu, ale również pozyskaniem kluczowych dokumentów, takich jak zgoda na realizację inwestycji oraz decyzja środowiskowa. Kontrakt zakłada ponadto wsparcie GDDKiA podczas przetargu na prace budowlane i późniejszy nadzór autorski nad samą budową. Zainteresowane podmioty mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 3 grudnia. Przy wyborze najlepszej oferty drogowcy wezmą pod uwagę cenę, która stanowi 60 proc. oceny, a także doświadczenie zespołu projektowego, mające 40 proc. wagi.

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Ciągłe remonty i utrudnienia na trasie S86 między Katowicami a Sosnowcem

Odcinek drogi ekspresowej S86 łączący Katowice z Sosnowcem należy do najbardziej zatłoczonych tras w całym kraju. Wszelkie utrudnienia zmniejszające jego przepustowość, takie jak kolizje czy prace drogowe, błyskawicznie generują korki paraliżujące sąsiednie szlaki. Problemy odczuwają wówczas kierowcy podróżujący innymi ważnymi drogami w regionie, między innymi Drogową Trasą Średnicową (DW902) czy autostradą A4.

W minionych latach zarządca drogi kilkukrotnie realizował na S86 inwestycje, które mocno utrudniały przejazd. W 2023 roku drogowcy wymienili nawierzchnię w Sosnowcu i Katowicach, co było pierwszym takim zabiegiem od lat 2008-2009. Później, bo od połowy 2024 roku aż do grudnia 2025 roku, trwała przebudowa wiaduktów w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino przebiegających nad ekspresówką. Tamten remont również wymusił zwężenia jezdni i skutkował wielokilometrowymi zatorami.

Wspomniane konstrukcje zostały już całkowicie wyburzone.

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