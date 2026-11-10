„Kawiaq” rozpłakał się przed sądem! Prokurator nie zostawiła na patostreamerach suchej nitki

Marcin F., znany w internecie jako „Kawiaq”, oraz Bartłomiej K., używający pseudonimu „Tucznik”, ponownie stanęli przed Sądem Rejonowym w Bytomiu. Tym razem odbyła się ostatnia rozprawa w ich procesie. Obaj są oskarżeni m.in. o znęcanie się nad młodymi dziewczynami, rozpowszechnianie nagiego wizerunku jednej z nich oraz przestępstwa o charakterze seksualnym.

Jeszcze trzy lata temu zabiegali o uwagę tysięcy internautów. Teraz unikali dziennikarskich kamer. Największe emocje pojawiły się, gdy prokurator zażądała dla nich bezwzględnych kar więzienia. „Kawiaq” rozpłakał się na sali sądowej.

Patostreamerzy mieli krzywdzić dziewczyny dla internetowych zasięgów

Sprawa dotyczy dwóch transmisji internetowych przeprowadzonych w listopadzie 2023 roku. Oglądały je nawet dziesiątki tysięcy osób. Według prokuratury oskarżeni zaplanowali wszystko, aby zdobyć jak największą popularność.

Wynajęli mieszkanie, przygotowali sprzęt do transmisji, kupili alkohol i zaprosili jedną z pokrzywdzonych. Prokurator Dorota Nowak przekonywała, że dziewczyna została doprowadzona alkoholem do stanu bezradności, a następnie poniżana i wykorzystywana. Wszystko miało być transmitowane w internecie.

– Traktowali pokrzywdzoną nie jak człowieka, ale jak przedmiot, który służy im do zdobywania kolejnych zasięgów – mówiła prokurator.

Następnego dnia mężczyźni mieli zorganizować kolejną transmisję, tym razem w Gliwicach. Tam doszło do kolejnego dramatycznego zdarzenia.

– W pewnym momencie Bartłomiej K. uderzył pokrzywdzoną szklaną butelką w głowę, powodując rozcięcie łuku brwiowego i obfity krwotok – relacjonowała prokurator.

Po ujawnieniu sprawy obaj mężczyźni wyjechali do Egiptu. Po powrocie zostali zatrzymani i spędzili 14 miesięcy w tymczasowym areszcie. Proces rozpoczął się w maju 2025 roku. Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy.

„Człowiek stał się dla nich jedynie rekwizytem”

Podczas mowy końcowej prokurator Dorota Nowak ostro oceniła zachowanie oskarżonych. Podkreślała, że młody wiek nie może być usprawiedliwieniem dla krzywdzenia innych ludzi.

– Na ławie oskarżonych zasiadają młode wiekiem osoby, ale głęboko zdemoralizowane. Osoby, które transmitowały na żywo w internecie cierpienie, poniżenie, krzywdę ludzką tylko po to, by zdobyć popularność i sławę – mówiła.

Zdaniem prokuratury oskarżeni uwierzyli, że internetowa popularność zapewnia im bezkarność.

– Człowiek stał się dla nich jedynie rekwizytem do kolejnego nagrania – podkreślała Dorota Nowak.

Prokuratura zażądała dla Marcina F. trzech lat więzienia, a dla Bartłomieja K. dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Obrońcy chcą uniewinnienia. „Tucznik” przeprosił

Obrońca Bartłomieja K., mec. Paweł Larisch, przekonywał, że jego klient w chwili wydarzeń był bardzo młody i niedojrzały emocjonalnie. Według adwokata uległ złudzeniu, że sławę można zdobyć za wszelką cenę.

– Chciał tej sławy. Nie neguję tego, ale myślę, że swoim postępowaniem nie zamierzał wywołać tak wielkiego efektu – przekonywał mecenas.

Adwokat wniósł o uniewinnienie swojego klienta od części zarzutów, a w pozostałym zakresie o możliwie łagodny wyrok, najlepiej z zawieszeniem wykonania kary.

Sam „Tucznik” powiedział tylko jedno zdanie:

– Chciałem przeprosić za swoje zachowanie i poprosić o sprawiedliwy wyrok.

Z kolei obrończyni Marcina F., mec. Anna Czajkowska, domagała się całkowitego uniewinnienia swojego klienta. Podkreślała, że moralne oburzenie wywołane patotransmisjami nie może zastępować dowodów przestępstwa.

„Nie chciałbym już nigdy iść do więzienia”. „Kawiaq” nie powstrzymał łez

Najbardziej emocjonalny moment rozprawy nastąpił, gdy głos zabrał Marcin F. „Kawiaq” płakał, opowiadając o swoim pobycie w areszcie. Zapewniał, że żałuje przeszłości i bardzo współczuje pokrzywdzonym dziewczynom.

– Bardzo tej sytuacji żałuję i jestem po prostu teraz zawstydzony tym, co kiedyś się wydarzyło – mówił.

Następnie opowiedział o przemocy, której, jak twierdził, doświadczał za kratami.

– W areszcie było bardzo dużo przemocy i psychicznej, i fizycznej. Byłem sam w celi, chciałem popełnić samobójstwo. To jest bardzo straszne miejsce i nie chciałbym tam już w ogóle wracać. Nie chciałbym już nigdy iść do więzienia – mówił oskarżony.

Przekonywał, że pobyt w areszcie go zmienił. Twierdził również, że obecnie sam reaguje na łamanie prawa i w tym roku zatrzymał dwóch pijanych kierowców.

Na koniec poprosił sąd o łagodny wyrok.

Czy jego łzy i zapewnienia o przemianie wpłyną na decyzję sądu? O tym przekonamy się już 24 listopada, kiedy zaplanowano ogłoszenie wyroku w głośnej sprawie patostreamerów.