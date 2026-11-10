Neony, tacos i klimat Miami. Vice Tacos podbija kolejne miasta

Meksykański street food w amerykańskim stylu
W Vice Tacos liczą się wyraziste smaki, soczyste mięso i dodatki, które robią różnicę. Podstawą menu są smażone na grillu Tortille, świeża kolendra, marynowana cebula i aromatyczna salsa. Do tego dochodzą konkretne porcje i sosy, które podkręcają smak każdego dania.
Jedną z propozycji, na którą warto zwrócić uwagę, jest birria. To długo przygotowywany, aromatyczny wywar, w którym smaki mają czas, by dobrze się połączyć. Całość wpisuje się w filozofię marki: ma być intensywnie, soczyście i bez kulinarnych kompromisów.
To premium fast food, świeże składniki, mocne smaki, klimat, który czuć od progu - mówi Wiktor Akpa, twórca Vice Tacos.
Co zamówisz w Vice Tacos?
Menu obejmuje zarówno klasyki inspirowane meksykańskim street foodem, jak i propozycje z amerykańskim twistem. Do wyboru są m.in.:
- Birria - aromatyczny wywar przygotowywany przez długi czas.
- Tacos - podawane na tortilli kukurydzianej.
- Burrito - zawijane w tortillę pszenną.
- Grilled Cheese - przygotowywane na chlebie shokupan.
- Buffalo Wings - coś dla fanów skrzydełek.
- Nachos - przygotowywane na miejscu.
- Vice Lemonade i inne napoje, a także sosy do różnych dań.
To propozycja zarówno na szybki lunch, jak i spotkanie ze znajomymi czy wieczorny wypad na coś dobrego.
Neony, muzyka i luźny klimat
Vice Tacos stawia nie tylko na jedzenie. Różowe i niebieskie światła, palmy, flamingi oraz muzyka tworzą charakterystyczną atmosferę lokali. Inspiracją jest Miami lat 80. - kolorowe, swobodne i pełne energii.
Można zjeść na miejscu lub na wynos. Jeśli nie masz czasu odwiedzić lokalu, dania zamówisz również z dostawą przez stronę internetową marki.
Gdzie znajdziesz Vice Tacos?
Lokale działają w czterech miastach:
- Katowice: ul. Staromiejska 14
- Gliwice: ul. Raciborska 5
- Sosnowiec: ul. Modrzejowska 6
- Wrocław: pl. Jana Pawła II 20B
Menu, zamówienia i aktualności znajdziesz na stronie vicetacos.pl oraz na Instagramie @vicetacospl.
Masz ochotę na porcję meksykańskiego street foodu w amerykańskim wydaniu? Wpadnij do Vice Tacos po swój kawałek Miami.
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