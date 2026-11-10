Neony, tacos i klimat Miami. Vice Tacos podbija kolejne miasta

Meksykański street food w amerykańskim stylu

W Vice Tacos liczą się wyraziste smaki, soczyste mięso i dodatki, które robią różnicę. Podstawą menu są smażone na grillu Tortille, świeża kolendra, marynowana cebula i aromatyczna salsa. Do tego dochodzą konkretne porcje i sosy, które podkręcają smak każdego dania.

Jedną z propozycji, na którą warto zwrócić uwagę, jest birria. To długo przygotowywany, aromatyczny wywar, w którym smaki mają czas, by dobrze się połączyć. Całość wpisuje się w filozofię marki: ma być intensywnie, soczyście i bez kulinarnych kompromisów.

To premium fast food, świeże składniki, mocne smaki, klimat, który czuć od progu - mówi Wiktor Akpa, twórca Vice Tacos.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Co zamówisz w Vice Tacos?

Menu obejmuje zarówno klasyki inspirowane meksykańskim street foodem, jak i propozycje z amerykańskim twistem. Do wyboru są m.in.:

Birria - aromatyczny wywar przygotowywany przez długi czas.

- aromatyczny wywar przygotowywany przez długi czas. Tacos - podawane na tortilli kukurydzianej.

- podawane na tortilli kukurydzianej. Burrito - zawijane w tortillę pszenną.

- zawijane w tortillę pszenną. Grilled Cheese - przygotowywane na chlebie shokupan.

- przygotowywane na chlebie shokupan. Buffalo Wings - coś dla fanów skrzydełek.

- coś dla fanów skrzydełek. Nachos - przygotowywane na miejscu.

- przygotowywane na miejscu. Vice Lemonade i inne napoje, a także sosy do różnych dań.

To propozycja zarówno na szybki lunch, jak i spotkanie ze znajomymi czy wieczorny wypad na coś dobrego.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Neony, muzyka i luźny klimat

Vice Tacos stawia nie tylko na jedzenie. Różowe i niebieskie światła, palmy, flamingi oraz muzyka tworzą charakterystyczną atmosferę lokali. Inspiracją jest Miami lat 80. - kolorowe, swobodne i pełne energii.

Można zjeść na miejscu lub na wynos. Jeśli nie masz czasu odwiedzić lokalu, dania zamówisz również z dostawą przez stronę internetową marki.

Gdzie znajdziesz Vice Tacos?

Lokale działają w czterech miastach:

Katowice: ul. Staromiejska 14

ul. Staromiejska 14 Gliwice: ul. Raciborska 5

ul. Raciborska 5 Sosnowiec: ul. Modrzejowska 6

ul. Modrzejowska 6 Wrocław: pl. Jana Pawła II 20B

Menu, zamówienia i aktualności znajdziesz na stronie vicetacos.pl oraz na Instagramie @vicetacospl.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Masz ochotę na porcję meksykańskiego street foodu w amerykańskim wydaniu? Wpadnij do Vice Tacos po swój kawałek Miami.

Materiał Sponsorowany