Pożar śmietnika w Dąbrowie Górniczej. W środku znaleziono nadpalone zwłoki

• Groźny pożar śmietnika w Dąbrowie Górniczej doprowadził do tragicznego odkrycia, które poruszyło lokalną społeczność.

• Kiedy straż pożarna opanowała żywioł, ratownicy ujawnili w pogorzelisku nadpalone ciało 44-latka w kryzysie bezdomności.

• Śledczy ucinają spekulacje o celowym podłożeniu ognia lub zamknięciu ofiary i sprawdzają hipotezę o nieszczęśliwym wypadku.

W sieci pojawiło się wideo ukazujące żywioł, które udostępniono na facebookowym profilu Spotted Dąbrowa Górnicza. Materiał zarejestrował potężne słupy ognia wydobywające się z konstrukcji. Zdarzenie miało miejsce w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego. „Zgłoszenie dotarło do nas w niedzielę o godz. 21.12. Była mowa o pożarze w wiacie śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 43” - relacjonuje na łamach „Super Expressu” kom. Bartłomiej Osmólski, rzecznik prasowy dąbrowskiej policji.

Tragiczny pożar w Dąbrowie Górniczej. W śmietniku znaleziono ciało 44-latka

Dopiero po ugaszeniu płomieni przez strażaków wyszło na jaw, że wewnątrz spalonego obiektu leży nadpalone ciało. „Ofiarą jest 44-letni mężczyzna, najprawdopodobniej osoba bezdomna” - informuje kom. Osmólski. Mundurowy zaznacza jednocześnie, że dokładną przyczynę śmierci mężczyzny wyjaśni zaplanowana sekcja zwłok. Wstępne ustalenia sugerują, że zmarły mógł zaprószyć ogień podczas próby ogrzania się lub chciał jedynie zapalić papierosa.

Policja w Dąbrowie Górniczej komentuje plotki o podpaleniu śmietnika

W internecie błyskawicznie pojawiły się pogłoski sugerujące, że konstrukcja była zamknięta na klucz, przez co przebywający tam człowiek znalazł się w pułapce. „Dementuję te informacje, nic takiego nie miało miejsca” - ucina spekulacje rzecznik policji. Funkcjonariusz podkreśla również, że powołany biegły wykluczył już udział osób trzecich oraz celowe podpalenie.

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