Fałszywy analityk i cztery spotkania z kurierem. Mężczyzna stracił 90 tys. zł

Na początku sierpnia do Komisariatu Policji V w Katowicach zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że padł ofiarą oszustwa. Z jego relacji wynikało, że skontaktował się z nim człowiek podający się za analityka finansowego i zaproponował inwestowanie w akcje znanej firmy. Mężczyzna uwierzył, że inwestuje w akcje znanej firmy, i zaczął przekazywać gotówkę wskazanemu kurierowi. Podczas czterech spotkań oddał mu łącznie 90 tys. zł.

Kiedy nabrał podejrzeń, że został oszukany, zgłosił sprawę policjantom. Po zgłoszeniu policjanci ustalili, że jeszcze tego samego dnia kurier znów ma spotkać się z mężczyzną i odebrać od niego kolejną gotówkę. Na umówione miejsce pojechali policjanci z Katowic oraz funkcjonariusze z Nieumundurowanej Grupy Wsparcia Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Przyszedł po kolejne pieniądze. Policjanci zatrzymali go na miejscu

Gdy odbierak pojawił się po kolejną gotówkę, policjanci zatrzymali go na miejscu. 51-letni obywatel Ukrainy trafił następnie do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód, gdzie usłyszał pięć zarzutów pomocnictwa w oszustwie.

Policjanci ustalili już kolejnego pokrzywdzonego. Śledczy sprawdzają, czy ofiar było więcej, i nie wykluczają kolejnych zarzutów. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratora, zastosował wobec 51-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 8 lat więzienia.

Ścigany listami gończymi za oszustwa

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Obietnica szybkiego zysku i kurier po gotówkę. Tak działają oszuści

Policja zwraca uwagę, że oszuści coraz częściej wykorzystują zainteresowanie inwestowaniem i kuszą wizją szybkiego oraz wysokiego zysku. Kontaktują się z potencjalnymi ofiarami telefonicznie, przez media społecznościowe albo reklamy internetowe. Podszywają się pod analityków finansowych, doradców inwestycyjnych lub przedstawicieli znanych firm. Ich celem jest nakłonienie rozmówcy do przekazania pieniędzy albo udostępnienia dostępu do rachunku bankowego.

Na co uważać przy ofertach inwestycyjnych

Nie ufaj osobom, które przez telefon obiecują szybki i pewny zysk.

Nie przekazuj gotówki osobom podającym się za kurierów, doradców lub przedstawicieli firm inwestycyjnych.

Nie instaluj na komputerze ani telefonie aplikacji dających zdalny dostęp do urządzenia na polecenie nieznanej osoby.

Nie udostępniaj loginów, haseł, kodów autoryzacyjnych ani danych karty płatniczej.

Przed decyzją o inwestycji sprawdź firmę, platformę i osobę, która nawiązała kontakt.

Nie działaj pod presją czasu. Oszuści często przekonują, że wyjątkowa okazja trwa tylko chwilę.

Policja podkreśla, że obietnica pewnego i szybkiego zysku oraz presja natychmiastowej wpłaty to jeden z najczęstszych sygnałów ostrzegawczych przy takich oszustwach.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta