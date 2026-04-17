Kanye West zablokowany na Stadionie Śląskim? Ujawniono nowe fakty

Z ustaleń katowickiego oddziału „Gazety Wyborczej” wynika, że zarząd obiektu Superauto.pl Stadion Śląski przymierza się do formalnego rozwiązania kontraktu na organizację występu amerykańskiego rapera. Kuluarowe doniesienia sugerują, że klamka już zapadła, a wykwalifikowani prawnicy intensywnie pracują nad przygotowaniem stosownego wypowiedzenia.

Jak donoszą informatorzy cytowani przez „Wyborczą”, wiążąca decyzja w tej sprawie ma wkrótce trafić do rąk organizatorów całego przedsięwzięcia. Jeszcze parę dni temu realizacja koncertu wydawała się pewna, a artysta miał pojawić się na chorzowskiej scenie 19 czerwca, by zaprezentować utwory ze swojej nowej płyty „BULLY”.

Prawdopodobne zablokowanie tego muzycznego widowiska stanowi bezpośrednie pokłosie błyskawicznie narastającego niezadowolenia społecznego. W przestrzeni internetowej natychmiast zaroiło się od stanowczych protestów przeciwko goszczeniu muzyka w Polsce, przez co debata na temat zasadności wydarzenia zyskała rangę ogólnokrajową.

Ciągłe skandale z udziałem Kanye Westa to nic nowego, ponieważ muzyk od lat prowokuje swoimi wypowiedziami oraz wybrykami, ściągając na siebie lawinę krytyki z całego świata. Kiedy raper opublikował w sieci antysemickie wpisy, błyskawicznie stracił kontrakty reklamowe z takimi markami jak Gap czy Adidas. W kolejnych miesiącach jego działania wywoływały jeszcze większe oburzenie, zwłaszcza gdy promował projekty jawnie odwołujące się do nazistowskich symboli.

20

Marta Cienkowska krytykuje pomysł występu rapera. Ostra reakcja resortu

Do narastającego zamieszania odniosła się za pośrednictwem serwisu X ministra kultury Marta Cienkowska. Przedstawicielka rządu w bardzo dosadnych słowach podsumowała pomysł zorganizowania widowiska z udziałem tego wokalisty na terenie naszego państwa.

„Decyzja o organizacji koncertu Kanye Westa w Polsce jest nie do przyjęcia. Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są „kontrowersje”. To świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści. W kraju naznaczonym historią Zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka – podkreśliła minister.”

W swojej opublikowanej wypowiedzi polityczka zwróciła ponadto uwagę, że granice artystycznej swobody w żadnym wypadku nie dają przyzwolenia na absolutnie dowolne zachowania.

- Kultura nie może być przestrzenią dla tych, którzy ją wykorzystują do szerzenia pogardy - zaznaczyła.

Ta jednoznaczna deklaracja ze strony ministry natychmiast stała się zarzewiem szerokiej dyskusji publicznej i jeszcze mocniej zaogniła medialny spór wokół planowanego w Polsce wydarzenia.

— Marta Cienkowska (@MartaCienkowska) April 16, 2026

Kanye West z problemami w całej Europie. Kolejne odwołane koncerty

Kłopoty wizerunkowe amerykańskiego gwiazdora wykraczają daleko poza granice naszego kraju. W przeciągu ostatnich kilkunastu dni organizatorzy z różnych zakątków Europy decydowali się na odwoływanie lub wstrzymywanie jego zaplanowanych występów. Władze Londynu wykreśliły go z festiwalowego line-upu, natomiast marsylski koncert musiał zostać przełożony ze względu na kategoryczny opór tamtejszych samorządowców.

Wszystkie te zakulisowe okoliczności pozwalają domniemywać, że europejska trasa koncertowa artysty wisi na włosku. Wiele wskazuje na to, że hucznie zapowiadany występ Kanye Westa na chorzowskim Stadionie Śląskim ostatecznie nie doczeka się realizacji w pierwotnie założonej formule.