Gwiazdy Hollywood w Zabrzu. Kręcą nową wersję kultowego "Nieśmiertelnego"

Amerykańska ekipa kręci hollywoodzki hit w Zabrzu

Od początku miesiąca na Górnym Śląsku powstaje jedna z najgłośniejszych produkcji kinowych nadchodzących lat. Ekipa ze Stanów Zjednoczonych realizuje kolejne sceny do filmu "Highlander" w zabytkowym wnętrzu kościoła św. Józefa w Zabrzu. Kiedy informacja o lokalizacji planu filmowego obiegła okolicę, przed budynkiem błyskawicznie zaczęły gromadzić się tłumy. Lokalna prasa donosi, że fani spędzają długie godziny przed świątynią, mając nadzieję na wypatrzenie hollywoodzkich gwiazd. Wiadomo na pewno, że na miejscu pracuje Jeremy Irons, laureat Oscara, Emmy i Złotego Globu.

Zagadką pozostaje natomiast obecność odtwórców głównych ról. Nie potwierdzono, czy do Zabrza przyjechali Henry Cavill, znany z kreacji Supermana i Wiedźmina, oraz gwiazdor "Gladiatora" Russell Crowe. Sam teren zdjęciowy jest starannie zabezpieczony i całkowicie odizolowany od osób postronnych. Nawet wielogodzinne wyczekiwanie nie daje gwarancji, że aktorzy wyjdą do wielbicieli, jednak wizyta ikon kina na Śląsku to niezwykle rzadkie wydarzenie, co w pełni tłumaczy tak ogromne zainteresowanie okolicznych mieszkańców.

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Nowy "Nieśmiertelny" powstaje też w Łodzi i Częstochowie

Realizowany obecnie projekt to reboot kultowego "Nieśmiertelnego", co w słowniku filmowym oznacza nową wersję hitu fantasy z 1986 roku. Tamten obraz na stałe zapisał się w historii kinematografii lat osiemdziesiątych, głównie dzięki niezapomnianym rolom Seana Connery'ego i Christophera Lamberta. Całości dopełniała wówczas legendarna ścieżka dźwiękowa stworzona przez brytyjską grupę Queen. W odświeżonej produkcji na pierwszym planie zobaczymy wspomnianych wcześniej Russella Crowe'a oraz Henry'ego Cavilla.

Zanim amerykańscy filmowcy zawitali do Zabrza, kamery pracowały pełną parą na terenie Łodzi. Sceny nagrywano tam w miejskiej katedrze oraz na dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Później ekipa odwiedziła również Hutę Częstochowa. Prace nad nowym "Highlanderem" toczą się w skali globalnej, ponieważ materiał rejestrowano również w Nowym Jorku, Szkocji i na terenie Anglii. Według oficjalnych zapowiedzi twórców premiera gotowego widowiska zaplanowana jest na 2027 rok.