Jesień w Beskidzie Śląskim. Złote lasy i wyjątkowy klimat

Wraz z krótszymi dniami i chłodniejszymi porankami Beskidy przybierają zupełnie nowe barwy. Letnia zieleń ustępuje miejsca jaskrawym odcieniom żółci, pomarańczu i czerwieni, a w słoneczne dni leśne ścieżki przypominają mieniące się złote tunele.

Jesienne wędrówki po górach to doskonała okazja do ucieczki przed tłumami, które latem oblegają szlaki. Rześkie powietrze i często doskonała widoczność zachęcają do kilkugodzinnych wypraw. Beskid Śląski oferuje trasy dla każdego – od relaksujących spacerów po wymagające marsze.

Jednym z najpopularniejszych celów jesiennych wycieczek jest Barania Góra. To drugi najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego (1220 m n.p.m.), na którym znajdują się źródła Wisły oraz wieża widokowa, z której roztacza się rozległa panorama na okoliczne pasma.

Inne piękne jesienne szlaki w Beskidach

Barania Góra to tylko jedna z wielu atrakcyjnych propozycji w Beskidzie Śląskim. Region ten kryje w sobie mnóstwo innych tras, które jesienią wyglądają jak wyciągnięte z najpiękniejszych pocztówek. Warto poznać te najciekawsze opcje na jesienny wypoczynek.

Zestawienie najpiękniejszych tras znajduje się w galerii.