Jesień w Śląskiem potrafi zachwycić. Te miejsca wyglądają wówczas jak z bajki

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-03 12:09

Złote liście, mgły unoszące się nad wodą, kasztany pod stopami i drzewa mieniące się odcieniami żółci, pomarańczu oraz czerwieni. Jesień potrafi całkowicie odmienić krajobraz woj. śląskiego. Są miejsca, które właśnie o tej porze roku wyglądają szczególnie pięknie i aż proszą się o długi, spokojny spacer. Jednym z nich jest wyjątkowy zakątek, który jesienią zachwyca niemal na każdym kroku.

Najpiękniejsze parki w woj. śląskim okiem AI
Autor: UM Bytom/ Materiały prasowe Park Miejski im. Franciszka Kachla – Bytom

Jesień zmienia woj. śląskie nie do poznania. Właśnie wtedy zaczyna się najlepszy czas na spacery

Jesień w Polsce zaczyna być wyraźnie odczuwalna już we wrześniu, ale jej najbardziej charakterystyczne oznaki pojawiają się wraz z coraz krótszymi dniami i chłodniejszymi nocami.

To właśnie wtedy natura zaczyna zmieniać swoje oblicze. Liście tracą intensywną zieleń i stopniowo przybierają odcienie żółci, złota, pomarańczu i czerwieni. W parkach pojawiają się kasztany i żołędzie, poranki stają się bardziej mgliste, a powietrze wyraźnie chłodniejsze.

Już w październiku zmiany są już szczególnie dobrze widoczne — drzewa tworzą kolorowy baldachim, przez który przebijają się promienie nisko zawieszonego słońca. To idealny moment, by zamiast kolejnego weekendu spędzonego w domu wybrać się na spacer. Śląskie ma pod tym względem naprawdę wiele do zaoferowania — od leśnych ścieżek i parków, przez zbiorniki wodne, aż po malownicze zakątki Jury.

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Jezioro Paprocańskie jesienią zachwyca. Widoki są jak z pocztówki

Jednym z miejsc, które jesienią potrafią zrobić szczególne wrażenie, są okolice Jeziora Paprocańskiego w Tychach. To świetny kierunek zarówno na krótki spacer, jak i dłuższą przechadzkę wśród jesiennej przyrody.

Zbiornik otoczony jest zielenią, a ścieżki prowadzące wzdłuż brzegu pozwalają podziwiać wodę z różnych perspektyw. Jesienią miejsce nabiera zupełnie innego charakteru — zielone latem drzewa zaczynają mienić się ciepłymi kolorami, a ich odbicia pojawiają się na spokojnej tafli jeziora. Szczególnie efektownie wygląda to rano oraz późnym popołudniem, kiedy światło jest miękkie i nadaje krajobrazowi niemal filmowy klimat.

To miejsce spodoba się także osobom, które nie szukają wymagającej wyprawy, ale chcą na kilka godzin uciec od miejskiego zgiełku. Można spacerować, zatrzymać się nad wodą, zrobić zdjęcia i po prostu nacieszyć się jesienią. Właśnie takie miejsca pokazują, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by znaleźć piękne krajobrazy.

Gdzie jeszcze warto wybrać się na spacer jesienią? Sprawdźcie w galerii poniżej.

Najpiękniejsze miejsca na jesienne spacery
Galeria zdjęć 10
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