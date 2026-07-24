BAIC BJ30: Nowy hybrydowy SUV z mocą 403 KM podbija Polskę z Radiem ESKA!

BAIC BJ30 – SUV z charakterem

Już pierwszy rzut oka na BAIC BJ30 jasno pokazuje, że nie jest to kolejny nudny SUV, wtapiający się w tłum miejskich ulic. Jego kanciasta sylwetka, wyrazisty pas świetlny LED oraz bezkompromisowy, terenowy charakter sprawiają, że wygląda jak auto stworzone do najbardziej wymagających przygód. To pojazd, który budzi dreszcze emocji i zapowiada niezwykłe doznania za kierownicą. Jednocześnie nowoczesne wnętrze i bogate wyposażenie sprawiają, że równie dobrze odnajduje się w codziennym użytkowaniu.

To właśnie takie połączenie sprawiło, że BAIC BJ30 został wakacyjnym partnerem Eska Summer City – bo lato to najlepszy moment na podróże, spontaniczne wypady i odkrywanie nowych miejsc.

Pod maską kryje się naprawdę sporo mocy

Model został wyposażony w nowoczesny napęd hybrydowy, który generuje łączną moc aż 403 KM. To prawdziwa gratka dla miłośników dynamicznej jazdy, którzy nie uznają kompromisów. Co więcej, ta imponująca moc współpracuje z inteligentnym napędem 4×4, gwarantującym doskonałą przyczepność i kontrolę w każdych warunkach – zarówno na autostradzie, jak i poza utwardzonymi szlakami.

Do tego dochodzą liczne systemy bezpieczeństwa, przestronne wnętrze oraz wyposażenie, które sprawia, że zarówno krótkie przejazdy po mieście, jak i dłuższe wakacyjne trasy stają się po prostu komfortowe.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Spotkaj BAIC BJ30 podczas Eska Summer City 2026

Jeśli tego lata planujecie wybrać się na wydarzenia organizowane w ramach Eska Summer City 2026, koniecznie zwróćcie uwagę na BAIC BJ30. To doskonała okazja, żeby zobaczyć go z bliska, zajrzeć do środka i na własne oczy przekonać się, dlaczego ten model budzi coraz większe zainteresowanie na polskim rynku i jest obiektem pożądania wielu kierowców.

Szczegóły dotyczące kolejnych przystanków trasy znajdziecie w kanałach Radia ESKA.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Chcesz poznać BAIC BJ30 jeszcze lepiej?

Po wakacyjnych spotkaniach z autem podczas trasy Eska Summer City model BAIC BJ30 można obejrzeć również w salonach BAIC Euro-Kas w Katowicach i Sosnowcu. Na miejscu dostępne są pełne prezentacje samochodu oraz jazdy testowe dla osób, które chcą przekonać się o jego możliwościach w praktyce.

Może się okazać, że samochód, który tego lata towarzyszy ekipie Radia ESKA, będzie także świetnym kompanem podczas Waszych kolejnych podróży – nie tylko tych wakacyjnych.

BAIC EURO-KAS

Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1

Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 138

Zajrzyj również na: katowice-eurokas.baic-auto.pl