Gracze powalczą o nagrody w Katowicach. Silesia City Center zamieni się w arenę e-sportowych emocji

Turniej gamingowy wraca do Silesia City Center

Przed fanami gier komputerowych i konsolowych dzień pełen rywalizacji. W sobotę, 14 listopada, w godzinach 10:00–20:00 Silesia City Center stanie się miejscem spotkania graczy i fanów e-sportu. Powróci tam E-Sport Gaming Kings Tournaments 2026, podczas którego uczestnicy będą mogli stanąć do walki w dwóch popularnych tytułach.

Na miłośników piłkarskich emocji czeka EA Sports FC 27, czyli najnowsza odsłona serii. Z kolei fani strzelanek będą mogli spróbować swoich sił w Counter-Strike 2, rywalizując w formule 1 na 1.

Tyle można wygrać w turniejach FC 27 i CS2

Warto powalczyć nie tylko o zwycięstwo i satysfakcję z pokonania przeciwników. Organizatorzy przewidzieli również nagrody pieniężne.

W turnieju EA Sports FC 27 rywalizacja rozpocznie się o godz. 11:00. Na najlepszych zawodników czekają:

I miejsce – 500 zł,

II miejsce – 300 zł,

III miejsce – 200 zł.

Zmagania w Counter-Strike 2 wystartują o godz. 14:00. Stawka będzie jeszcze wyższa, ponieważ zwycięzca otrzyma 1000 zł oraz awans do Wielkiego Finału. Za drugie miejsce przewidziano 500 zł, a za trzecie – 300 zł.

Eliminacje w Katowicach są częścią wydarzenia, w ramach którego można brać udział także w turniejach organizowanych w innych miastach Polski. Wielki Finał zaplanowano w Krakowie.

Nie tylko turnieje. Na miejscu będą też dodatkowe atrakcje

Gaming Kings to nie tylko walka o podium. W Silesia City Center powstaną również strefy, w których będzie można sprawdzić sprzęt, wrócić do klasycznych gier i poczuć atmosferę wspólnego kibicowania.

W programie znalazły się:

Turniejowa strefa CS2 i FC 27 – dla osób gotowych do rywalizacji,

– dla osób gotowych do rywalizacji, Retro Gaming Zone – propozycja dla fanów klasycznych gier,

– propozycja dla fanów klasycznych gier, Strefa Konsol – miejsce do grania na konsolach,

– miejsce do grania na konsolach, Strefa Kibica – wspólne przeżywanie emocji podczas rozgrywek,

– wspólne przeżywanie emocji podczas rozgrywek, Strefa Relaksu Orange – przestrzeń na chwilę odpoczynku.

Dodatkowym punktem programu będzie INFLUENCER CHALLENGE z Grzegorzem „SZPERO” Dziamałkiem, zaplanowany w godz. 11:00–14:00.

Jak dołączyć do wydarzenia?

E-Sport Gaming Kings Tournaments 2026 odbędzie się w sobotę, 14 listopada, w godzinach 10:00–20:00 w Silesia City Center w Katowicach. Osoby, które chcą stanąć do turniejowej rywalizacji, mogą znaleźć formularz zapisów i szczegóły na stronie organizatora: gamingkings.pl/silesia-city-center/.

Wydarzenie ma sponsora tytularnego – Orange. Sponsorami stref są ACTINA, INTEL, IIYAMA, HUZZARO i HAVIT. Wśród patronów medialnych znaleźli się esporcik.pl, wyborcza.pl, Gram.pl, Onet Przegląd Sportowy i Radio ESKA.