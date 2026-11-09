Gracze powalczą o nagrody w Katowicach. Silesia City Center zamieni się w arenę e-sportowych emocji

Turniej gamingowy wraca do Silesia City Center
Przed fanami gier komputerowych i konsolowych dzień pełen rywalizacji. W sobotę, 14 listopada, w godzinach 10:00–20:00 Silesia City Center stanie się miejscem spotkania graczy i fanów e-sportu. Powróci tam E-Sport Gaming Kings Tournaments 2026, podczas którego uczestnicy będą mogli stanąć do walki w dwóch popularnych tytułach.
Na miłośników piłkarskich emocji czeka EA Sports FC 27, czyli najnowsza odsłona serii. Z kolei fani strzelanek będą mogli spróbować swoich sił w Counter-Strike 2, rywalizując w formule 1 na 1.
Tyle można wygrać w turniejach FC 27 i CS2
Warto powalczyć nie tylko o zwycięstwo i satysfakcję z pokonania przeciwników. Organizatorzy przewidzieli również nagrody pieniężne.
W turnieju EA Sports FC 27 rywalizacja rozpocznie się o godz. 11:00. Na najlepszych zawodników czekają:
- I miejsce – 500 zł,
- II miejsce – 300 zł,
- III miejsce – 200 zł.
Zmagania w Counter-Strike 2 wystartują o godz. 14:00. Stawka będzie jeszcze wyższa, ponieważ zwycięzca otrzyma 1000 zł oraz awans do Wielkiego Finału. Za drugie miejsce przewidziano 500 zł, a za trzecie – 300 zł.
Eliminacje w Katowicach są częścią wydarzenia, w ramach którego można brać udział także w turniejach organizowanych w innych miastach Polski. Wielki Finał zaplanowano w Krakowie.
Nie tylko turnieje. Na miejscu będą też dodatkowe atrakcje
Gaming Kings to nie tylko walka o podium. W Silesia City Center powstaną również strefy, w których będzie można sprawdzić sprzęt, wrócić do klasycznych gier i poczuć atmosferę wspólnego kibicowania.
W programie znalazły się:
- Turniejowa strefa CS2 i FC 27 – dla osób gotowych do rywalizacji,
- Retro Gaming Zone – propozycja dla fanów klasycznych gier,
- Strefa Konsol – miejsce do grania na konsolach,
- Strefa Kibica – wspólne przeżywanie emocji podczas rozgrywek,
- Strefa Relaksu Orange – przestrzeń na chwilę odpoczynku.
Dodatkowym punktem programu będzie INFLUENCER CHALLENGE z Grzegorzem „SZPERO” Dziamałkiem, zaplanowany w godz. 11:00–14:00.
Jak dołączyć do wydarzenia?
E-Sport Gaming Kings Tournaments 2026 odbędzie się w sobotę, 14 listopada, w godzinach 10:00–20:00 w Silesia City Center w Katowicach. Osoby, które chcą stanąć do turniejowej rywalizacji, mogą znaleźć formularz zapisów i szczegóły na stronie organizatora: gamingkings.pl/silesia-city-center/.
Wydarzenie ma sponsora tytularnego – Orange. Sponsorami stref są ACTINA, INTEL, IIYAMA, HUZZARO i HAVIT. Wśród patronów medialnych znaleźli się esporcik.pl, wyborcza.pl, Gram.pl, Onet Przegląd Sportowy i Radio ESKA.