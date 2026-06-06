Fani Dawida Podsiadło opanowali Stadion Śląski. Zobacz zdjęcia!

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-06 21:07

Tysiące fanów Dawida Podsiadło pojawiły się w sobotę, 6 czerwca, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie rozpoczęła się trasa Obrotowy Tour 2026. Zobaczcie zdjęcia uczestników pierwszego koncertu nowej trasy artysty.

W sobotę i niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędą się dwa koncerty Dawida Podsiadło. Zobaczcie, zdjęcia fanów Dawida Podsiadło, którzy w sobotę 6 czerwca oglądają jego występ.

Chorzów to pierwsze miasto na nowej trasie koncertowej nazwanej Obrotowy Tour 2026. Kolejne koncerty odbędą się w Poznaniu (13.06), Gdańsku (20.06), Warszawie (27.06 i 28.06).

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Dawid Podsiadło to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Ogólnopolską rozpoznawalność zdobył po zwycięstwie w programie „X Factor”. Jego koncerty regularnie przyciągają dziesiątki tysięcy fanów.

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Fani Dawida Podsiadło opanowali Stadion Śląski. Zobacz zdjęcia!
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Dawid Podsiadło