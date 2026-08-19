Śliczna papuga uciekła z klatki w Katowicach. Ptaszek unika schwytania

Papuga nimfa na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Zyskała miano bohaterki

Egzotyczna nimfa błyskawicznie podbiła serca mieszkańców, zdobywając ogromną popularność w lokalnych grupach dyskusyjnych skupiających społeczność osiedla Tysiąclecia. Użytkownicy sieci zdążyli już nawet nadać uciekinierce imię Kasia. Z relacji sąsiadów jasno wynika, że zwierzę opuściło dom ponad dwa tygodnie temu, natomiast ostatnie doniesienia o jej lokalizacji pochodzą zaledwie ze wczoraj. Potwierdzają to liczne fotografie publikowane przez przechodniów. Ptak wybornie odnajduje się w letniej aurze. Nimfa szybko nawiązała relacje z tutejszym środowiskiem i wielokrotnie widywana jest podczas wspólnego żerowania w towarzystwie miejskich gołębi.

Wszystkie dotychczasowe akcje ratunkowe organizowane przez zaangażowanych lokalsów zakończyły się całkowitym niepowodzeniem. Poszukiwana zguba zachowuje wyjątkową czujność, co skutecznie uniemożliwia bezpieczne podejście i złapanie zwierzaka. Sąsiedzi z rosnącą fascynacją obserwują niesamowite zdolności przetrwania egzotycznego stworzenia w surowych, miejskich warunkach.

- "Jak przez tydzień przeżyła i ptaki jej nie zadziobały, to nie jest papużka. To jest prawdziwy surwiwalowy Parrot terminator", "Ta papuga jest ewenementem, że od tak długiego czasu daje radę i inne ptaki jej nie atakują." "Nie wiem, o co chodzi, ale te gołębie mówią do niej szefie" - piszą internauci w swoich komentarzach.