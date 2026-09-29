Tragedia w Górze Siewierskiej. 67-latka spłonęła w domu

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do służb we wtorek, 29 września tuż po godzinie 19:00. Pożar wybuchł w domu jednorodzinnym w miejscowości Góra Siewierska, leżącej na terenie gminy Psary. Z relacji Ochotniczej Straży Pożarnej Grodziec w Będzinie wynika, że ratownicy błyskawicznie udali się pod wskazany adres.

Gdy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, ogień szalał już w jednym z pokoi dwukondygnacyjnego budynku. W środku przebywali ludzie. Ratownicy niezwłocznie ruszyli z pomocą i pomyślnie wyprowadzili z płonącego domu 72-letniego lokatora.

Dalsze sprawdzanie zadymionych pomieszczeń przyniosło koszmarne wieści. Strażacy natknęli się na zwęglone ciało 67-letniej kobiety. Dla seniorki nie było już żadnego ratunku.

Żywioł w końcu udało się stłumić. Zastępy ratownicze pozostały jednak na miejscu, by współpracować z innymi służbami przy ustalaniu przyczyn tego dramatycznego zdarzenia.

Pożar w Górze Siewierskiej. Ranny strażak

Według informacji przekazanych przez TVP3, wskutek akcji gaśniczej jedna osoba została poszkodowana. Jeden z uczestniczących w działaniach strażaków doznał urazu nogi i musiał zostać przetransportowany do placówki medycznej.

Ratownicy zmagali się z zaawansowanym pożarem, który objął budynek mieszkalny. Ich głównym priorytetem było znalezienie ewentualnych poszkodowanych oraz szybka ewakuacja uwięzionych lokatorów z płonącej pułapki.

W trudnej akcji brały udział liczne siły strażackie. Wśród nich znalazł się zastęp OSP Grodziec z Będzina, dysponujący pojazdem SCH 40 Volvo, który odpowiadał za zabezpieczenie operacyjne rejonu w czasie działań gaśniczych w Górze Siewierskiej.