Śmiertelne potrącenie na ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu

Zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu wpłynęło do służb w poniedziałek 6 kwietnia około godziny 4.20. Z pierwszych informacji wynikało, że na ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu samochód osobowy z impetem uderzył w dwóch pieszych.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 36-letni kierowca mercedesa nagle zjechał na obszar wyłączony z ruchu. Z niewyjaśnionych jeszcze powodów pojazd uderzył w znajdujących się tam dwóch młodych mężczyzn.

W wyniku uderzenia ranni zostali mężczyźni w wieku 23 oraz 25 lat. Ratownicy natychmiast przetransportowali obu poszkodowanych do pobliskiej placówki medycznej. Niestety, mimo błyskawicznej pomocy życia starszego z poszkodowanych nie udało się uratować.

– 25-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 23-letni pieszy doznał urazów, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 36-latka siedzącego za kierownicą mercedesa. Okazało się, że w momencie wypadku mężczyzna był całkowicie trzeźwy. Został on jednak zatrzymany przez mundurowych. Obecnie śledczy pod nadzorem prokuratury prowadzą szczegółowe działania mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia.

Śląska policja ogłasza Czarny Alert Drogowy po wypadku

W odpowiedzi na to tragiczne w skutkach zdarzenie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wydała komunikat o nazwie Czarny Alert Drogowy. Inicjatywa ta ma na celu pilne przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu o bezwzględnej konieczności zachowania najwyższej ostrożności podczas jazdy.

Mundurowi zwracają się z apelem do kierujących pojazdami o zmniejszanie prędkości w okolicach przejść dla pieszych i dokładne obserwowanie otoczenia. Z kolei pieszym przypominają o przechodzeniu przez jezdnię tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Należy również zawsze upewnić się, czy nadjeżdżający kierowca na pewno nas widzi. Policjanci zachęcają także do regularnego noszenia elementów odblaskowych po zmroku.

Przedstawiciele służb ratunkowych nieustannie przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy bezpośrednio od każdego z nas. Odpowiedzialność za unikanie tragedii spoczywa w równej mierze na osobach zmotoryzowanych, jak i na wszystkich poruszających się pieszo.