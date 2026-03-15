Uratowali psa uwięzionego w aucie

6 marca jastrzębscy policjanci udowodnili, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Na jednej z ulic w centrum miasta interweniowali w sprawie, która mogła skończyć się tragicznie dla zwierzaka. Zaniepokojona mieszkanka zauważyła psa uwięzionego w zamkniętym samochodzie, który stał zaparkowany od około czterech godzin.

Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili dramatyczną sytuację: szyby auta były zaparowane, a pies nie miał dostępu do wody. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania mające ustalić właściciela pojazdu. Okazało się, że samochód pochodził z wypożyczalni, a kierowca, zmęczony po nocnej zmianie, zapomniał o swoim pupilu.

Po kilku minutach mężczyzna pojawił się przy pojeździe i otworzył drzwi – na szczęście zwierzak nie odniósł żadnych obrażeń. Gdyby nie zgłoszenie czujnej mieszkanki, historia mogłaby mieć dramatyczne zakończenie.

Kobieta podziękowała policjantom za uratowanie pupila

Wdzięczna kobieta podziękowała policjantom w mediach społecznościowych, podkreślając ich profesjonalizm, spokój i empatię. „Chciałabym szczególnie podkreślić ich spokój, profesjonalizm i zaangażowanie. Jeden z funkcjonariuszy już wcześniej brał udział w interwencji, podczas której ratowany był pies – dlatego tym bardziej widać, że los zwierząt naprawdę nie jest im obojętny” – napisała

Słowa uznania od mieszkańców mają dla mundurowych ogromne znaczenie i utwierdzają ich w przekonaniu, że każda pomoc, niezależnie od skali problemu, jest istotna. Policjanci wyrazili także wdzięczność mieszkance, która nie pozostała obojętna na los zwierzęcia.

Cała akcja idealnie wpisuje się w założenia kampanii śląskiej Policji „Widzisz – Reaguj!”, promującej postawę czujności i empatii wobec innych, zarówno ludzi, jak i zwierząt.

