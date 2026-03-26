Tragiczne popołudnie w powiecie zawierciańskim

Zawierciańscy policjanci, działając pod nadzorem prokuratora, prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tragicznego zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Goleniowy na ulicy Wyzwolenia. W wyniku potrącenia śmierć poniósł 46-letni mężczyzna. W związku z tym dramatycznym w skutkach wypadkiem ogłoszono czarny alert drogowy. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, podkreślając, że nawet chwila nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Do zdarzenia doszło w środę, 24 marca krótko po godzinie 13:30. Policjanci z Zawiercia zostali poinformowani o wypadku drogowym, który miał miejsce w Goleniowach na drodze krajowej nr 78. Z przekazanych informacji wynikało, że na ulicy Wyzwolenia doszło do potrącenia pieszego.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali zespół ratownictwa medycznego, który prowadził akcję ratunkową. Niestety, mimo podjętych działań, życia 46-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Jak ustalono, pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu była ciężarówka kierowana przez 59-letniego mężczyznę. Badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy.

Działania na miejscu tragedii trwały wiele godzin

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z zawierciańskiej komendy, którzy pod nadzorem prokuratora wykonywali szczegółowe czynności procesowe, w tym oględziny i zabezpieczanie śladów oraz sporządzanie dokumentacji. W trakcie tych działań ruch na drodze odbywał się wahadłowo, co powodowało utrudnienia dla kierowców.

Obecnie sprawa jest nadal w toku. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, których celem jest ustalenie wszystkich szczegółów oraz przebiegu tego tragicznego wypadku.

Służby ponownie apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Przypominają, że bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu, a jedna chwila nieuwagi może zadecydować o czyimś życiu. Życie mamy tylko jedno – warto o tym pamiętać i dbać o nie każdego dnia.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia: