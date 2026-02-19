Dramat o zmroku. 61-latka nie przeżyła, kierowca walczył o życie. Policja szuka kluczowego świadka

Tragiczny bilans podróży drogą wojewódzką nr 919. Suzuki zjechało z trasy i roztrzaskało się na zalesionym odcinku, a życia 61-letniej pasażerki nie udało się uratować. Śledczy z Raciborza wracają do sprawy z początku lutego, publikując ważny apel. Kluczowe dla wyjaśnienia okoliczności dramatu mogą okazać się zeznania konkretnego świadka, który był na miejscu przed karetką.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu prowadzą intensywne czynności w sprawie wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. Do zdarzenia doszło 3 lutego 2026 roku. Choć od tego momentu minęło trochę czasu, mundurowi wciąż potrzebują nowych informacji, aby ostatecznie zamknąć śledztwo. Opublikowano komunikat z prośbą o zgłaszanie się świadków dramatycznych chwil w miejscowości Rudy.

Tragiczny finał podróży

Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 17:00. Na zalesionym fragmencie ulicy Kolonia Renerowska, będącym częścią drogi wojewódzkiej numer 919, samochód marki Suzuki wypadł z jezdni. Pojazd z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, siła zderzenia była tak duża, że 61-letnia pasażerka zginęła na miejscu. Poważnie ranny został również 64-letni kierowca. Mężczyznę w ciężkim stanie zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono wszelkie ślady mogące pomóc w rekonstrukcji wypadku. Głównym celem śledczych jest teraz ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną nagłego zjazdu auta na pobocze.

Kluczowy świadek poszukiwany

Sprawa wymaga uzupełnienia materiału dowodowego, dlatego policjanci zwracają się do kierowców, którzy przejeżdżali tamtędy w chwili tragedii. Priorytetem jest jednak dotarcie do konkretnej osoby. Poszukiwany jest człowiek, który udzielał pierwszej pomocy poszkodowanym jeszcze przed przybyciem służb. Jego relacja może rzucić nowe światło na przebieg ostatnich sekund przed uderzeniem.

Każda informacja, nawet ta wydająca się błaha, może okazać się przełomowa dla śledztwa. Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym w Raciborzu. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 47 855 62 30 lub pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112.

