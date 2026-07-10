Doszczętnie spłonął autokar na autostradzie A1. Z pojazdu uciekło kilkadziesiąt osób

Pożar autokaru na węźle Częstochowa Północ na A1

Ogień pojawił się w pojeździe w piątkowy poranek tuż przed godziną ósmą. Płomienie wybuchły dokładnie o 7:43, gdy maszyna zjeżdżała z trasy szybkiego ruchu na wysokości węzła Częstochowa Północ. Na pokładzie podróżowały 22 osoby. Podróżni jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych samodzielnie wydostali się na zewnątrz z własnymi bagażami, unikając w ten sposób tragicznych konsekwencji.

Ogień rozprzestrzenił się w błyskawicznym tempie, przez co pojazd uległ doszczętnemu zniszczeniu i zamienił się we wrak. W trudnej akcji gaśniczej na miejscu zdarzenia uczestniczyło łącznie osiem zastępów strażaków, którzy przez dłuższy czas walczyli z silnymi płomieniami trawiącymi karoserię.

Zablokowany zjazd z A1 obok Częstochowy. Duże utrudnienia drogowe

Płonąca maszyna zatrzymała się bezpośrednio na odcinku łączącym autostradę z aleją Wojska Polskiego. To niezwykle istotny fragment lokalnej drogi, ponieważ służy kierowcom jako główny szlak dojazdowy z Częstochowy do autostrady.

Ten poważny incydent doprowadził do paraliżu na niektórych kierunkach jazdy. Służby zablokowały zjazd z trasy A1 dla samochodów nadjeżdżających od strony Gdańska, a także wstrzymały możliwość wjazdu na węźle Częstochowa Północ w stronę Katowic. Kierowcy poruszający się głównym ciągiem autostrady mogą jednak kontynuować swoją podróż bez przeszkód.

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