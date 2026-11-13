Smog w Rybniku – czy jest się dzisiaj czym martwić? Jakość powietrza 13.11 i normy pyłów PM10 i PM2.5

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rybniku

Jakość powietrza w naszym mieście została dziś oceniona jako bardzo dobra. Choć temperatura wynosi około 5 stopni Celsjusza i odczuwalny jest lekki chłód, to umiarkowany wiatr działa na naszą korzyść. Ruch powietrza rozwiewa dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych samochodów, nie pozwalając im gromadzić się nisko nad ziemią.

To doskonały moment, aby zaplanować dłuższy spacer z dzieckiem, trening na świeżym powietrzu czy po prostu solidnie przewietrzyć mieszkanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w pełni korzystać z dzisiejszych dobrych warunków na zewnątrz.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ułatwić zrozumienie podawanych pomiarów, warto znać oficjalne polskie normy bezpieczeństwa. Dopuszczalny poziom dobowy dla pyłu PM10 (czyli drobnych cząsteczek brudu unoszących się w atmosferze) wynosi 50 µg/m³, przy czym skrót ten oznacza mikrogramy w każdym metrze sześciennym powietrza. Z kolei roczny poziom dopuszczalny dla jeszcze mniejszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³.

Oto szczegółowe odczyty ze stacji pomiarowej w Rybniku:

Rybnik, ul. Borki: pomiar z godziny 10:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 19 µg/m³ (co stanowi zaledwie 38% normy dobowej) oraz pyłu PM2.5 na poziomie 13.1 µg/m³ (czyli 65,5% poziomu odniesienia).

Wszystkie zarejestrowane wartości mieszczą się w dopuszczalnych granicach i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak toksyczna mgła powstała z połączenia zanieczyszczeń – głównie dymu z kominów i spalin z samochodów – z wilgotnym powietrzem. Zjawisko to nasila się wtedy, gdy brakuje wiatru, a cieplejsze powietrze działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca wszelki brud tuż przy ziemi. Choć dzisiaj warunki są wyjątkowo sprzyjające, warto wyrobić w sobie zdrowy nawyk. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są małe dzieci, seniorzy lub osoby z chorobami dróg oddechowych.