Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Katowicach? Aktualne odczyty zanieczyszczeń, normy pyłów PM10 i PM2.5

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Katowicach

Jakość powietrza w stolicy województwa śląskiego jest dziś dobra, co stwarza bardzo sprzyjające warunki do przebywania poza domem. Umiarkowany jesienny chłód i wilgotny klimat nie sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń z domowych pieców oraz spalin samochodowych przy ziemi. To idealny moment na spacer z bliskimi, bez obaw wdychając świeże powietrze.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć pomiary, warto zestawić je z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Oficjalny dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (czyli mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), z kolei roczny poziom dopuszczalny dla drobniejszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³.

Oto szczegółowe odczyty ze stacji pomiarowych w Katowicach:

Katowice, ul. Kossutha (pomiar z godziny 10:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 17,7 µg/m³ (co stanowi zaledwie 35,4% dobowej normy), natomiast dla pyłu PM2.5 zarejestrowano 13,8 µg/m³.

(pomiar z godziny 10:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 17,7 µg/m³ (co stanowi zaledwie 35,4% dobowej normy), natomiast dla pyłu PM2.5 zarejestrowano 13,8 µg/m³. Katowice, ul. Dudy-Gracza (pomiar z godziny 10:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 26,3 µg/m³ (co odpowiada 52,6% dobowej normy), z kolei pył PM2.5 osiągnął poziom 17,9 µg/m³.

Wszystkie wartości mieszczą się w bezpiecznym zakresie i nie stwarzają ryzyka dla zdrowia mieszkańców.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z wymieszania dymu z domowych kominów i spalin z rur wydechowych z wilgotnym powietrzem. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą wnikać do dróg oddechowych, dlatego warto stale monitorować otoczenie. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli należysz do grupy osób wrażliwych.