Masz dość miasta? Odkryj 10 niezwykłych miejsc do 2h od Katowic na idealny weekend

Agata Olejarczyk
Agata Olejarczyk
2026-08-17 15:02

Szukasz pomysłu na szybki wypad poza miasto? Niezapomniane wrażenia czekają na Ciebie, bez konieczności dalekich podróży! W odległości zaledwie dwóch godzin jazdy od Katowic znajdziesz wiele intrygujących miejsc, które urzekną każdego. Przygotowaliśmy dla Ciebie listę dziesięciu atrakcji, które warto odwiedzić, począwszy od urokliwych zamków, poprzez zapierające dech w piersiach krajobrazy, aż po wyjątkowe muzea. Czy znasz je wszystkie?

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
Autor: Piotr Wróbel, Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach/ Materiały prasowe Ciekawym miejscem godnym uwagi jest Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach. To rezerwat przyrody nieożywionej, położony nad rzeką Biała na Pogórzu Ciężkowickim. Przez Skamieniałe Miasto prowadzą liczne szlaki turystyczne. Można tam również zaobserwować wyjątkową przyrodę rezerwatu.

Chcecie się wyrwać na weekend? TOP 10 atrakcji do 2 godzin od Katowic!

Życie w mieście bywa męczące. Codzienny zgiełk, korki, praca – czasem każdy z nas potrzebuje odskoczni, chwili wytchnienia i zmiany otoczenia. Marzy Ci się krótki wypad za miasto, ale brakuje Ci pomysłu, a perspektywa długiej podróży wydaje się zbyt męcząca? Nie musisz jechać na drugi koniec Polski, by przeżyć niezapomniane chwile! W promieniu zaledwie dwóch godzin od Katowic kryje się mnóstwo fascynujących miejsc, które zachwycą każdego, niezależnie od preferencji.

Od malowniczych zamków, które przeniosą Cię w czasie, przez zapierające dech w piersiach krajobrazy, idealne na piesze wędrówki i relaks na łonie natury, po unikatowe muzea, które zaspokoją ciekawość każdego miłośnika historii i kultury – przygotowaliśmy dla Ciebie listę 10 atrakcji, które zdecydowanie warto odwiedzić. Zapomnij o długich podróżach i skomplikowanych planach. Wszystkie te miejsca są na wyciągnięcie ręki, gotowe, by zapewnić Ci niezapomniany weekendowy relaks.

Czy znacie je wszystkie? Być może odkryjecie coś nowego, a może zainspirujemy Was do ponownego odwiedzenia dobrze znanych, ale zawsze urzekających miejsc. Niezależnie od tego, czy jesteście miłośnikami historii, przyrody, aktywnego wypoczynku, czy po prostu szukacie chwili wytchnienia od codziennego zgiełku, na naszej liście znajdziecie coś dla siebie. Znalazły się tam choćby bajkowy zamek w Mosznej, który wygląda niczym wyjęty z bajki Disneya czy kopalnia Guido, gdzie można przeżyć niezapomnianą przygodę podczas podziemnego spływu sztolnią. Przygotujcie się na weekend pełen wrażeń i odkryjcie piękno, które kryje się tuż za rogiem. 

Zobacz TOP 10 atrakcji turystycznych do 2 godzin od Katowic

Zamek w Mosznej
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

Zamek jak z książek o Harrym Potterze. Szkolono tam Wiedźminów. Jest godzinę dr…

Polecany artykuł:

Robert Makłowicz zostawił tu swoje serce, a świat pokochał tą wieś jak malowaną…
kopalnia guido zabrze
opole
atrakcje
żywiec wiadomości
atrakcje region
katowice
zamek moszna
Atrakcje Polski
kopalnia
cieszyn wiadomości
katowice wiadomości
winnica
jezioro
Koniaków
atrakcje turystyczne
Pustynia Błędowska