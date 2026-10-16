Ciężarówka zjechała z drogi i stanęła w płomieniach na torach. Droga jest całkowicie zablokowana

Groźny wypadek w Lędzinach. Płonąca ciężarówka na nasypie kolejowym

Do zdarzenia doszło na ulicy Pokoju w Lędzinach, niedaleko skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z drogi w okolicy wiaduktu kolejowego i stoczył się na nasyp przy torach. Niedługo później ciężarówka stanęła w ogniu.

- O godzinie 6 dostaliśmy wezwanie o samochodzie ciężarowym, który zjechał z drogi przy wiadukcie kolejowym. Po przyjeździe na miejsce zdarzenie to potwierdziło się. Dodatkowo na miejscu okazało się, że samochód ten zapalił się. Pierwsze działania nasze były ukierunkowane na pomoc kierowcy, który opuścił pojazd przed naszym przybyciem o własnych siłach. Następnie podjęliśmy działania gaśnicze . Obecnie w dalszym ciągu samochód znajduje się na nasypie kolejowym. Trwa przelewanie pogorzeliska - mówi mł. kpt. Szymon Gniewkowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tychach.

Utrudnienia w ruchu pożarze ciężarówki. Ulica Pokoju zablokowana

Kierowca ciężarówki został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. Strażakom udało się opanować ogień, po czym rozpoczęli dogaszanie pojazdu. Ciężarówka nadal znajduje się na nasypie kolejowym przy linii prowadzącej do kopalni. Trasa ta jest obecnie wyłączona z użytkowania, a ruch kolejowy został wstrzymany. Nie ma więc zagrożenia dla pojazdów szynowych.

Z powodu zdarzenia ulica Pokoju została całkowicie wyłączona z ruchu. W rejonie wypadku wyznaczono objazdy, a do wsparcia działań służb wezwano także Straż Miejską z Lędzin. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia.

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