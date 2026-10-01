Zmarła podczas wizyty w przychodni

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w czwartek, 24 września, w placówce Usługi Medyczne Śródmieście przy ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach. 66-letnia mieszkanka Nakła Śląskiego przyszła tam na umówioną wizytę kontrolną u specjalisty.

Kilka minut po godz. 8 policja otrzymała zgłoszenie o kobiecie, która prawdopodobnie zmarła na klatce schodowej.

– Kilka minut po godzinie 8.00 rano otrzymaliśmy zgłoszenie, że w przychodni, na klatce schodowej prawdopodobnie doszło do zgonu 66-letniej kobiety. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Mimo podjętych działań przez ZRM kobiety nie udało się uratować – przekazał naszej redakcji podkom. Norbert Ucieklak.

Śmierć pacjentki była dla rodziny ogromnym szokiem. Kobieta miała troje dzieci. Dramatyczna sytuacja nie zakończyła się jednak wraz ze zgonem.

Lekarze nie wystawili karty zgonu

Jak informowano po zdarzeniu, problem pojawił się przy formalnym stwierdzeniu zgonu. Według informacji przekazanych przez prokuraturę żaden z lekarzy pracujących tego dnia w placówce nie zdecydował się na wystawienie karty zgonu. Wskazywano, że dokument powinien wystawić lekarz rodzinny pacjentki.

Ponieważ 66-latka mieszkała w Nakle Śląskim, skontaktowano się z jej lekarką rodzinną. Ta miała jednak w tym czasie swoich pacjentów i poinformowała, że może przyjechać dopiero po godz. 15.

W tym czasie na miejscu byli policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Ciało znajdowało się na schodach, dlatego osoby korzystające z przychodni musiały przechodzić w jego pobliżu.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach informowała wówczas, że na miejscu pojawił się prokurator.

– Na miejscu były duże utrudnienia w uzyskaniu karty zgonu. Żaden z lekarzy z tej placówki nie podjął się jej wystawienia. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza i karta zgonu została wystawiona – przekazała prokurator Justyna Rzeszut-Sieńkowska.

Ostatecznie na miejsce przyjechała lekarka z innej tarnogórskiej poradni. To ona wystawiła wymagany dokument.

Starostwo przypomina, kto powinien stwierdzić zgon

Po nagłośnieniu sprawy Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach opublikowało komunikat dotyczący procedury uzyskania karty zgonu.

Urząd przypomina, że w przypadku śmierci osoby w domu, w dni robocze między godz. 8 a 18, należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który opiekował się zmarłym w ciągu ostatnich 30 dni. Poza godzinami pracy przychodni, w weekendy i święta należy skontaktować się z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną albo, w razie potrzeby, z pogotowiem ratunkowym pod numerem 112.

Co w sytuacji, gdy lekarz odmówi przyjazdu? Wówczas można skontaktować się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy urzędu dostępny jest numer 32 381 37 68, natomiast po godzinach pracy, w weekendy i święta – 47 851 86 67.

PCZK może skierować na miejsce innego uprawnionego lekarza. Starostwo podkreśla, że oględziny oraz wystawienie karty zgonu w tym trybie są bezpłatne dla rodziny.

Otwarcie marketu LiDL w Tarnowskich Górach:

24

Wcześniej powiatu nie łączyła umowa z koronerem

Istotnym elementem całej sprawy jest również kwestia koronera. Do tej pory Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach nie miało podpisanej umowy z koronerem, co dodatkowo komplikowało możliwość szybkiego wezwania takiego lekarza bezpośrednio przez rodzinę.

Właśnie dlatego Starostwo przypomina obecnie obowiązującą ścieżkę postępowania i wskazuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jako miejsce, do którego można zgłosić problem z przyjazdem lekarza.

Urząd przypomina również, aby nie przemieszczać ciała przed przybyciem lekarza i przygotować dokument tożsamości zmarłego. Jeżeli okoliczności śmierci są niejasne, doszło do wypadku albo istnieje podejrzenie, że mogło dojść do przestępstwa, należy natychmiast powiadomić policję pod numerem 112.

Po wystawieniu karty zgonu rodzina może natomiast skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym.