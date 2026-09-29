Ciało 69-latka w mieszkaniu. Wcześniej przebywało tam kilka osób. Nowe ustalenia policji

Ciało 69-latka znaleziono w mieszkaniu w dzielnicy Łubowiec.

Według wstępnych ustaleń mężczyzna został ugodzony ostrym narzędziem.

W lokalu wcześniej przebywało kilka osób spożywających alkohol.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 28 września, w dzielnicy Łubowiec. W godzinach popołudniowych policjanci otrzymali zgłoszenie i zostali skierowani do jednego z tamtejszych mieszkań. Na miejscu ujawnili ciało 69-latka.

W mieszkaniu wcześniej pito alkohol

Jak przekazała Radiu Eska młodszy aspirant Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie, ze wstępnych ustaleń wynika, że wcześniej w lokalu przebywało kilka osób, które wspólnie spożywały alkohol. W pewnym momencie między uczestnikami spotkania miała wywiązać się sprzeczka.

W jej trakcie 69-letni mężczyzna został ugodzony ostrym narzędziem. Odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali w związku ze sprawą trzech mężczyzn w wieku od 40 do 50 lat. Na obecnym etapie postępowania policja nie przesądza jednak, jaka była rola każdego z nich.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono czynności procesowe i zabezpieczono ślady. Zebrany materiał dowodowy ma zostać poddany szczegółowej analizie.

We wtorek, 29 września, mają być prowadzone dalsze czynności z udziałem zatrzymanych. Śledczy odtwarzają dokładny przebieg tragicznego spotkania. Ze względu na dobro postępowania policja nie przekazuje obecnie bardziej szczegółowych informacji.