Halloweenowy pociąg wyruszy ze stacji Bytom Karb Wąskotorowy. Sprawdzanie biletów zaplanowano na godz. 18.30, a odjazd składu na godz. 19. Powrót przewidziano około godz. 21.

Przejazd odbędzie się na trasie Bytom Karb Wąskotorowy – Tarnowskie Góry Wąskotorowe – Bytom Karb Wąskotorowy. Podróżni pojadą zamkniętym, ogrzewanym i oświetlonym wagonem pasażerskim.

Ale to dopiero początek atrakcji. Po powrocie uczestnicy przeniosą się do hali parowozowni w Bytomiu Karbiu, gdzie zaplanowano drugą część wydarzenia.

Zabawa do czwartej rano. Będzie bufet i muzyka

W parowozowni uczestnicy będą mogli skorzystać z ciepłego bufetu, napojów, zimnej płyty i słodkiego poczęstunku. Organizatorzy zapowiadają także open bar, gry i zabawy towarzyskie.

Nie zabraknie muzyki. Impreza ma potrwać do około godz. 4 rano, a parkiet rozgrzeją przeboje z lat 80., 90. i 2000. Organizatorzy zachęcają również do halloweenowych przebrań. Całość ma być utrzymana w klimacie serii „Piła”, więc można spodziewać się mrocznej oprawy.

Czeka na Was: Mroczny przejazd w stylu Escape Room, scenariusz inspirowany horrorem, aktorzy i efekty specjalne. Zagadki, presja czasu i emocje, które podniosą ci adrenalinę, poczęstunek i open bar oraz impreza w parowozowni do białego rana - zachęcają do udziału organizatorzy.

Co ważne, parowozownia będzie ogrzewana podczas wydarzenia.

Kto może wziąć udział w Halloweenowym przejeździe?

Organizatorzy zaznaczają, że udział w przejeździe pociągiem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Skład nie jest przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przejazd nie jest również polecany osobom mającym problemy z mobilnością.

Ze względu na różnice poziomów przy wejściu do wagonów i nierówności terenu w rejonie parowozowni zalecane jest wygodne obuwie na płaskiej podeszwie lub sportowe.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zakupu biletów. Zastrzegają jednak, że wydarzenie może zostać odwołane, jeśli nie sprzeda się co najmniej 80 wejściówek. W takim przypadku zapewniony ma być pełny zwrot kosztów zakupionych biletów.

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