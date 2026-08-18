CBŚP zatrzymało 8 osób. Zlikwidowano magazyn ze sterydami i lekami

W drugiej połowie lipca funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili skoordynowaną akcję przeciwko osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W działaniach brali udział także funkcjonariusze Zarządu w Opolu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Polska Agencja Antydopingowa POLADA i EUROPOL. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą.

Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli magazyn, w którym przechowywano sterydy, leki oraz substancje regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Wartość zabezpieczonych produktów śledczy oszacowali na co najmniej 3,5 mln zł.

Grupa miała działać od 2016 roku. Sprzedaż szła głównie przez Internet

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa miała działać od 2016 roku. Niedozwolone substancje oferowano i sprzedawano głównie przez Internet. Według materiału dowodowego podejrzani mieli uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu.

Śledczy szacują, że przychody z nielegalnej działalności mogły sięgnąć blisko 10 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Gliwicach. Chodzi też o pranie pieniędzy

Po zatrzymaniu podejrzani trafili do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty. Chodzi między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej osoby także o kierowanie nią. Śledczy postawili też zarzuty związane z praniem pieniędzy.

Podejrzanym przedstawiono również zarzuty dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego dla życia lub zdrowia wielu osób. Śledczy wiążą ten wątek z wprowadzaniem do obrotu szkodliwych substancji.

Śledczy zajęli 100 tys. zł. Zablokowali też 50 rachunków

Na poczet przyszłych kar i środków karnych funkcjonariusze zabezpieczyli od podejrzanych 100 tys. zł w gotówce. Zablokowali też 50 rachunków bankowych, które mogą mieć związek z prowadzoną działalnością przestępczą.

Na wniosek prokuratora nadzorującego śledztwo sąd tymczasowo aresztował cztery osoby. Sprawa pozostaje rozwojowa.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI