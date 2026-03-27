Morderstwo dziennikarza TVN w Parku Śląskim

Dokładnie cztery lata temu Polską wstrząsnęła wiadomość o okrutnym morderstwie reportera współpracującego z redakcją „Dzień Dobry TVN”. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w nocy z 26 na 27 marca 2022 roku na terenie Parku Śląskiego.

Tamtego wieczoru 29-letni pracownik stacji telewizyjnej przebywał w towarzystwie swojej nowej partnerki. Zakochani zaparkowali pojazd na uboczu, w bezpośrednim sąsiedztwie lokalnego stadionu, gdzie niespodziewanie rozegrał się krwawy dramat.

Agresor nagle zbliżył się do zaparkowanego wozu, po czym siłą wywlókł 29-latka na zewnątrz i zaczął bezlitośnie dźgać go ostrym narzędziem. Obrażenia zadane kilkudziesięcioma ciosami nożem okazały się na tyle poważne, że mimo natychmiastowej reanimacji poszkodowany zmarł na miejscu.

Kamil Żyła śledził byłą partnerkę za pomocą GPS

Organy ścigania szybko wytypowały sprawcę, którym okazał się Kamil Żyła, czyli dawny partner kobiety obecnej na miejscu zbrodni. Śledczym udało się ustalić, że mężczyzna nie potrafił pogodzić się z rozstaniem po zakończeniu ich długoletniej relacji i stanowczo sprzeciwiał się temu, by jego była sympatia układała sobie życie na nowo.

Zbieg potajemnie zamontował w pojeździe swojej byłej partnerki urządzenie lokalizacyjne, dzięki czemu mógł nieustannie monitorować jej aktualne położenie. To właśnie precyzyjne dane z nadajnika GPS doprowadziły go tamtej nocy prosto do ofiary i sprowokowały krwawe starcie.

Bezpośrednio po brutalnym morderstwie sprawca rozpłynął się w powietrzu, natychmiast opuszczając terytorium Polski. Zgromadzone materiały sugerują, że początkowo ukrywał się u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, skąd następnie przedostał się na Wyspy Brytyjskie, gubiąc ostatecznie policyjny pościg.

Ekspert o ucieczce Kamila Żyły

Organy ścigania wystawiły za poszukiwanym czerwoną notę Interpolu, Europejski Nakaz Aresztowania oraz międzynarodowy list gończy, jednak wciąż nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Specjaliści z zakresu kryminalistyki, w tym doktor Paweł Moczydłowski w rozmowie z portalem o2, zakładają, że podejrzany mógł znaleźć schronienie w zorganizowanym półświatku.

– To osoba zdesperowana. Tacy ludzie często „znikają” w świecie, który daje im schronienie w zamian za lojalność lub wykonywanie nielegalnych działań – mówi w rozmowie z "o2" Dr Paweł Moczydłowski, kryminolog i były szef Służby Więziennej,

Ciągłe unikanie wymiaru sprawiedliwości wymusza na zbiegu absolutne podporządkowanie się osobom trzecim. Przebywając za granicą bez legalnych dokumentów tożsamości, poszukiwany staje się niezwykle podatny na szantaż i może służyć jako wygodne narzędzie dla groźnych grup przestępczych.

Specjaliści badający tę sprawę stanowczo ostrzegają, że człowiek oskarżany o tak bezwzględne morderstwo pozostaje ogromnym niebezpieczeństwem dla społeczeństwa. Jak podkreślił cytowany wcześniej kryminolog na łamach serwisu o2, wystarczy najdrobniejszy sygnał dekonspiracji, by zbieg zachował się całkowicie nieprzewidywalnie.

– Jeśli ktoś go rozpozna lub zagrozi jego bezpieczeństwu, może zareagować skrajnie – podkreśla kryminolog.

Upływające miesiące zdecydowanie ułatwiają mordercy zacieranie za sobą śladów. Radykalna metamorfoza fizyczna, przyjęcie zupełnie nowych nawyków oraz wtopienie się w inne środowisko sprawiają, że organom ścigania coraz trudniej go zidentyfikować.

Służby biorą również pod uwagę wariant, w którym sprawca zbrodni na Śląsku wcale już nie żyje. Były szef Służby Więziennej otwarcie przyznaje na łamach portalu o2, że powiązania z mafijnym podziemiem często kończą się wyrokiem śmierci dla osób poszukiwanych przez policję.

– Możliwe, że nie żyje. Albo został wyeliminowany, jeśli wszedł w środowisko przestępcze – zaznacza ekspert.

Bezwzględny morderca dziennikarza z redakcji TVN zapadł się pod ziemię w wyjątkowo tajemniczych okolicznościach. Rozwiązanie zagadki jego zniknięcia wciąż spędza sen z powiek najlepszym śledczym w kraju.

Śledztwo w sprawie morderstwa reportera TVN trwa

Choć oficjalne procedury śledcze uległy tymczasowemu zawieszeniu, organy ścigania absolutnie nie przerywają akcji poszukiwawczej. Funkcjonariusze operacyjni nieustannie weryfikują nowe tropy, próbując definitywnie ustalić aktualne miejsce pobytu zbiega.

Wymiar sprawiedliwości oraz opinia publiczna z pewnością nie odłożą tych akt na zakurzoną półkę. Makabryczna zbrodnia z Parku Śląskiego nadal pozostaje priorytetem dla specjalnych grup pościgowych policji.