Groźny incydent w Bielsku-Białej. Szybowiec zahaczył o ogrodzenie

Do niebezpiecznego incydentu doszło w środę, 22 kwietnia, przed południem w Bielsku-Białej. Około godziny 11:28 pilot szybowca został zmuszony do awaryjnego lądowania w rejonie ulicy Zwardońskiej. Sytuacja była poważna, ponieważ maszyna schodziła do lądowania w terenie zabudowanym.

Jak się okazało, podczas wykonywania manewru szybowiec zahaczył o ogrodzenie jednej z prywatnych posesji, co dodatkowo zwiększyło napięcie całej sytuacji. Na szczęście konstrukcja maszyny nie uległa poważnemu zniszczeniu, a samo zdarzenie – mimo że wyglądało bardzo groźnie – nie zakończyło się tragedią ani poważnymi obrażeniami pilota maszyny.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Teren został szybko zabezpieczony, aby wyeliminować ryzyko dla osób postronnych oraz umożliwić sprawne działania ratowników.

Pilot szybowca nie odniósł poważnych obrażeń

Pilot szybowca zdołał samodzielnie opuścić kabinę jeszcze przed przyjazdem służb na miejsce zdarzenia. Mężczyzna został przebadany przez ratowników medycznych, jednak – jak potwierdzono – nie odniósł poważnych obrażeń i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu pracowały służby, które dokumentowały zdarzenie i zabezpieczały ślady. Obecnie trwa ustalanie dokładnych przyczyn awaryjnego lądowania. Na obecnym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do konieczności nagłego zejścia maszyny do lądowania w tym miejscu.

Zdarzenie nie spowodowało większych utrudnień w ruchu drogowym, ani nie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców okolicy. Mimo to sytuacja wzbudziła duże zainteresowanie i niepokój wśród świadków, którzy obserwowali działania służb.

